Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şimdi dünya da bunu konuşmaya başladı

İnaktif aşı ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, ''İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz'' dedi.

AŞI ÇAĞRISI

Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 6 milyonu geçti. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı yaptırılması yönünde çağrıda bulunan Bakan Koca, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım" ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken "Mutasyonlu virüste il sayısı ve oran artışı var. Şu an 37 ilde mutasyon var. Bulaşıcılığı yüksek bir mutasyon bu." demişti.

Bakan Koca, şunları söylemişti:

“Mutasyonlu virüste il sayısı ve oran artışı var. Şu an 37 ilde mutasyon var. Bulaşıcılığı yüksek bir mutasyon bu. Yayılımı fazla ama hastalık etkisi artmış ya da azalmış değil. Karadeniz’deki artışın mutasyonla ilgisi yok. Düğünler, cenazeler, bir araya gelmeler gibi etkinliklerden kaynaklanıyor.”

Koca, vaka sayısı en çok artan 5 ilin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu, en çok azalan illerin ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova, Bingöl olduğunu da duyurmuştu.