Bakan Fahrettin Koca: Sıcak da olsa maske takın

“Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Ağustosun tam ortası. Hafta sonu. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli.”

SON 45 GÜNÜN EN YÜKSEK VAKASI

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 955 oldu. Koca’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 67 bin 214 test yapıldı, 1256 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 248 bin 117’ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.6, ağır hasta sayısı ise 668 oldu. Dün 992 kişi iyileşti, toplam iyileşen hasta sayısı 229 bin 972’ye ulaştı. Koca Twitter’daki mesajında, “Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım” dedi.