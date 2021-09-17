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Bakan Fahrettin Koca: Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Vaka Sayısı
Bakan Fahrettin Koca: Bu illerden birindeyseniz daha dikkatli olun
Meltem Özgenç

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, artık 61 ilin kırmızı renkte bulunduğunu duyurdu.

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İllerin 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritayı da yayınlayan Koca, sosyal medya hesabından, “4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız” dedi.

İSTANBUL’DA 28 BİN 296 VAKA

100 bin kişide görülen vaka sayısı en çok artan illerden Kilis’te 366, Erzincan’da 313, Malatya’da 365, Karabük’de 318, Kastamonu’da 289, Erzurum’da 291, Adıyaman’da 237, Kayseri’de 462, Tokat’ta 237, Sinop’ta 249 vaka görüldü. Bazı illerin vaka oranları ise şöyle: “Kilis 523, Erzincan 734, Malatya 2 bin 942, Karabük 775, Kastamonu 1088, Erzurum 2 bin 207, Adıyaman 1499, Kayseri 6 bin 567, Tokat 1417, Sinop 539. Üç büyük ilden İstanbul’da 28 bin 296, Ankara’da 15 bin 971 ve İzmir’de 1890 vaka bulunuyor. Türkiye’de vaka sayısı açısından mavi ve sarı renkte il bulunmazken, 20 il (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Bursa, Antalya, Denizli, Uşak, Manisa, Yalova, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Şırnak, Siirt, Van) turuncu renkte yer alıyor.”

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#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Vaka Sayısı