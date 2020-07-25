Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Her bin kişiden 2.5’i pozitif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün attığı tweet’lerle koronavirüs konusunda uyarılarını sürdürdü. İlk attığı tweette Türkiye genelinde rastgele yaptıkları tarama testlerine dikkat çeken Koca, “Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her bin kişiden 2.5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin” dedi. Koca’nın diğer tweet’leri de şöyle oldu:

“Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315’tir. Vakaların yüzde 46’sı İstanbul’da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50.2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin.

VAKALARIN YARISI İSTANBUL’DA

Vakaların yüzde 46’sının tespit edildiği İstanbul’da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her bin kişiden 2.9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13.8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım.”

PROF. DR. CEYHAN: 80 MİLYONDA 200 BİN KİŞİ YAPIYOR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Koca’nın verdiği rakamları şöyle yorumladı: “Rakamları Türkiye’nin nüfusuna çarparak hesaplamak lazım. İlk sonuçlar çıktığında Türkiye’de 20 bin aktif vaka vardı. Biz de toplam virüs taşıyan kişi sayısının bunun 10 katı olduğunu söylüyorduk. Nitekim 20 binken 200 bin diye hesaplıyorduk. Verilen oran binde 2.5 olunca ve 80 milyonla çarpınca tam 200 bin yapıyor. Bu da bizim tezimizi doğruluyor, demek ki vaka tanısı koyduğumuzun 10 katı kadar kişi, 10’da 1i tanılı, 10’da 9u tanısız olmak üzere virüs pozitif çıkıyor. Vakaların da ölümlerin de yarısı İstanbul’da. Her bin kişiden 2.9’unda test sonucu pozitif çıkmış. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13.8 yüksek diyor. Bu rakamın daha fazla olmasını beklerdik. Seçilen örneklem grubunun, virüsün olma olasılığı olan grupları daha az kapsaması nedeniyle olabilir.”

VAKA SAYISI SON 24 SAATTE 24 ARTTI

Türkiye’de son 24 saatte korona nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 580 oldu. Önceki gün 913 olan vaka sayısı dün 937’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 42 bin 986 test yapıldı, 937 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 224 bin 252 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1248’e düşerken, entübe hasta sayısı ise 379’a yükseldi. Dün 1009 kişi iyileşti, toplam iyileşen hasta sayısı 207 bin 374’e ulaştı. Koca, Twitter’dan “İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne (önceki gün) kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor” yazdı.