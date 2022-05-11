Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ünlülerle Tekirdağ’ı gezdi

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Ünlüler camiasından ve sosyal medya fenomeni bazı isimlerle Tekirdağ’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, ünlülerle Tekirdağ’da bulunan müzeleri gezdi. Tekirdağ’a gelen Bakanın eşi Pervin Ersoy’un ilk durağı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezdi. Buradaki gezinin ardından heyet Rakoçzi Müzesine geçti.

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