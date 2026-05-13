×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Türk Dil Bayramı#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Bakan Ersoydan Türk Dil Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 14:08

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şiire, ilme, kültüre ve gönül dünyamıza asırlardır ses veren Türkçemiz, milletimizin en güçlü ortak değerlerinden biri olmayı sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, Türk Dil Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Yedi asrı aşan bir mirasın taşıyıcısı olan Türkçenin, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 749 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle güç kazanarak bugünlere ulaştığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Şiire, ilme, kültüre ve gönül dünyamıza asırlardır ses veren Türkçemiz, milletimizin en güçlü ortak değerlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Kaşgarlı Mahmud'dan Yunus Emre'ye, Aşık Veysel'den bugünlere uzanan bu büyük mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkçemizin zenginliğini koruyan, geliştiren ve yaşatan herkese gönülden teşekkür ediyor, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı kutluyorum."

Gözden KaçmasınBakan Ersoy: Eskişehir dokuz gün boyunca Kültür Yolu Festivaline ev sahipliği yapacakBakan Ersoy: Eskişehir dokuz gün boyunca Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Dil Bayramı#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!