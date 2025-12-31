Bakan Ersoy'dan 'somut olmayan kültürel mirasa' yönelik paylaşım

Haberin Devamı

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ebru sanatçısı Duygu Orak ile bir araya gelerek, yaşayan miras üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı 32 unsurla dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, bu alanda ustalarına ve kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip. Bugün ülke genelinde 7 bin 36 kültürel miras taşıyıcısı sanatçımız, somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatmaya devam ediyor" ifadesini kullanan Ersoy, ustalık düzeyinde bilgi ve becerileri temsil eden Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan 100 miras taşıyıcısı ve 2 kurumun, bu mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, "Kültürel miras taşıyıcısı sanatçı kartı uygulaması ve Yaşayan Miras Okulu ile geleneksel sanat ve zanaatlarımızı genç kuşaklarla buluşturuyor, yaşayan mirasımızı güçlü adımlarla geleceğe taşıyoruz." paylaşımında bulundu.

Somut olmayan kültürel mirasın aktarımında eğitimin önemine işaret eden Ersoy, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Yaşayan Miras Okulu'nun açıldığını hatırlattı.

Bu okulun, geleneksel sanatlar ve zanaatların deneyimlenerek öğrenilmesini amaçladığını belirten Ersoy, pilot uygulamanın ardından projenin başta etnografya müzeleri olmak üzere Bakanlığa bağlı birçok mekana yayılacağını aktardı.

Özellikle küçük yaşta ilgi duyan çocukların bu sanatlarla erken dönemde tanışmasının önemine dikkati çeken Ersoy, "Bu işler deneyimlemeden anlaşılmıyor. Çok zor zanaatlar ama aynı zamanda insanı ruhen de rahatlatan bir tarafı var." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sırasında ebru sanatı hakkında da bilgi alan Ersoy, iyi bir zanaatkar olmanın uzun yıllar süren bir emek gerektirdiğini vurgulayarak, özellikle ebru sanatında ustalaşmanın yaklaşık 5 yılı bulduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak yaşayan mirasın korunması, görünür kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların artarak süreceğini ifade eden Ersoy, kültürel miras taşıyıcılarının bu sürecin temel unsuru olduğunu kaydetti.

