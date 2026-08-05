Bakan Ersoy’dan Şırnak’ta Terörsüz Türkiye mesajı

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Ersoy, Şırnak programı kapsamında Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti, Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi ve MHP İl Başkanlığına ziyarette bulundu.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak ve Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği kentte AK Parti Şırnak İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Ersoy, partililere hitaben yaptığı konuşmada Türkiye’nin içeride ve dışarıda verdiği mücadeleye, Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu millî duruşa ve “Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen aşamaya ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin önüne çıkarılan engellerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birer birer aşıldığını söyledi.

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Ersoy, “Sizlerle birlikte gündüzü gecesi olmayan bir mücadelenin içindeyiz. İçeride ve dışarıda ülkemizin ve milletimizin önüne çıkarılan nice engeli aşıyor, nicesini de daha plan aşamasındayken gerek sınırlarımız içinde gerek sınır ötesinde hüsrana uğratıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Allah’ın yardımı ve izniyle böyle devam edeceğiz.” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN ADIMLARI GÜÇLÜ ATILIYOR”

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefini öne çıkaran Bakan Ersoy, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte barışın, güvenin ve istikrarın adresi hâline geldiğini söyledi.

Ersoy, şöyle devam etti:

“Bugün Terörsüz Türkiye’nin adımları bu denli güçlü atılıyorsa, dört bir yanımızda yaşanan çatışmalarda barışın ve uzlaşının adresi olarak ülkemizin adı zikrediliyorsa, Afrika’nın en stratejik coğrafyalarında sömürü masasını yeniden kurmak için çabalayanların masasını deviren güç Türkiye olarak o ülkelerde umutla, gururla ve sevgiyle anılıyorsa, savunma sanayimiz dosta güven, düşmana korku salıyorsa bütün bunlar birlikte katettiğimiz muazzam mesafeler ve elde ettiğimiz büyük başarılar sayesindedir.”

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Terörsüz Türkiye hedefiyle güçlenen huzur ve güven ikliminin Şırnak’ın ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırdığına işaret eden Ersoy, bu sürecin kentin turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine, kültür ve sanat hayatının gelişmesine ve gençlerin geleceğe daha büyük umutlarla bakmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Şırnak’ın tarihî ve kültürel zenginliğini yeni yatırımlarla geleceğe taşıdıklarını ifade eden Bakan Ersoy, huzurun kalıcı hâle gelmesiyle bölgenin sahip olduğu değerlerin Türkiye’ye ve dünyaya daha güçlü şekilde tanıtılacağını kaydetti.

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Türkiye’nin kültürel zenginliğini, millî ve manevi değerlerini yok sayan anlayışlara karşı mücadele ettiklerini belirten Bakan Ersoy, AK Parti’nin gücünü ve istikametini milletin iradesinden aldığını vurguladı.

Ersoy, şunları kaydetti:

“Vizyonsuz, köksüz, kimliksiz bir yaklaşımla bu aziz milletin geçmiş asırlarını, kültürel zenginliğini, mukaddesatını, birlik ve beraberliğini yok saymaya çalışan bir zihniyete meydanı bırakmamanın mücadelesini veriyoruz. Çok şükür, milletimizin iradesini ardımıza aldığımız için bunda da 24 yıldır başarılı oluyoruz. Allah’ın izniyle bu millet, ülkemizi bu zihniyetin eline asla teslim etmeyecek iradeye ve ferasete sahiptir.”

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“CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİMİZİN İRADESİNİN TECELLİSİDİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu millî duruşun önemine dikkati çeken Ersoy, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin ortak değerlerini ve tarihî mirasını koruma iradesinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortak bir millî duruşla vücuda getirdikleri Cumhur İttifakı, milletimizin iradesinin bir tecellisidir. Bu ittifak, her bir unsuruyla kadim mirasımıza ve mukaddesatımıza sahip çıkma; bu ülkenin ve milletin değerlerinin hâkim olduğu, masum ve mazlumun ayağa kaldırıldığı, hak ve adaletin tesis edildiği bir dünya kurma kararlılığındadır.” ifadelerini kullandı.

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Teşkilat mensuplarının sahadaki çalışmalarının Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda attığı adımlara güç verdiğini dile getiren Ersoy, yürütülen mücadelenin günlük siyasi tartışmaların çok ötesinde tarihî bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Ersoy, “Dünyaya ve değişen küresel düzene bakın. Türkiye’nin Cumhur İttifakı ile nasıl bir yol izlediğini iyi tahlil edin. Bir kez daha göreceksiniz ki ömrünüzü vakfettiğiniz bu hareket kuru bir siyaset meselesi değildir. Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye, Türkiye’den büyüktür’ diyerek veciz şekilde ifade ettiği hakikatin gereğini yerine getirmektedir.” diye konuştu.

Türkiye’nin kazanımlarını koruyarak yeni küresel dönemde kendi yönünü ve geleceğini belirleme kararlılığıyla hareket ettiğini vurgulayan Bakan Ersoy, teşkilat mensuplarının sahadaki çalışmalarının bu mücadelede büyük önem taşıdığını söyledi.

Ersoy, “Sizlerin yerelde insanımızın gönlüne ve fikirlerine nakış nakış işlediğiniz gerçekler ve değerler sayesinde arkamızda dağ gibi yükselen millî irade, ulusal ve uluslararası alandaki adımlarımızı başarıya ulaştıran asli güçtür. Dolayısıyla bütün bu başarılarda sizlerin derin izleri ve büyük emeği vardır.” dedi.

Şırnak teşkilatlarının şahsında Türkiye genelindeki bütün teşkilat mensuplarına teşekkür eden Bakan Ersoy, konuşmasını “Yüce Rabb’im her daim yolunuzu açık, işinizi kolay kılsın; mücadelemizi daima zaferle neticelendirsin. Durmak yok, yola devam.” sözleriyle tamamladı.

ŞIRNAK’TA YOĞUN ZİYARET PROGRAMI

Bakan Ersoy, Şırnak programına Valilik ziyaretiyle başladı. Şeref Defteri’ni imzalayan Ersoy, Şırnak’ta kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmalar ile devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ardından Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştiren Bakan Ersoy, kente kazandırılan yeni kültür yatırımını inceleyerek gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Şırnak Belediyesini de ziyaret eden Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Yarka’dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığındaki programının ardından MHP Şırnak İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Ersoy, İl Başkanı Koçero Saluci ve teşkilat mensuplarıyla görüştü.