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Bakan Ersoy'dan ressam Mustafa Ayaz için başsağlığı mesajı

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#Mehmet Nuri Ersoy #Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Mustafa Ayaz
Bakan Ersoydan ressam Mustafa Ayaz için başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 22:42

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden ressam Mustafa Ayaz için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Soyut sanatın ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri olan, eserleriyle sanata farklı bir soluk getiren Prof. Dr. Mustafa Ayaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız, onun özgün vizyonu ve sanata kattığı yenilikçi yaklaşımın eksikliğini her daim hissedecektir. Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi ile Türk sanatını uluslararası platformda da tanıtmaya çalışan ve yaşamı boyunca pek çok genç sanatçıya ilham kaynağı olan Ayaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Mustafa Ayaz

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