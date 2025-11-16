Bakan Ersoy’dan Meclis’te Kartalkaya cevapları

Haberin Devamı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, başta Kartalkaya yangını olmak üzere gelen eleştirilere şu karşılıkları verdi: “Yangınla ilgili söylemlerinizde de ‘Bu sorumluluktan kaçıyorsunuz’ dediniz, tam tersi ben geldiğim günden beri benim Bakanlığım sorumluluk almaya çalışıyor. 2019’da bir yasal düzenleme gönderdim. Dedim ki artık sadece belediye belgeli, yani sadece işyeri açma ve çalışma ruhsatlı tesisler olmasın, Bakanlıktan da mutlaka belge alsınlar çünkü biz içine giremiyoruz, bizim yetkimiz yok, bakamıyoruz bile, üstünde ‘otel’ yazıyor ne olduğunu bile bilemiyoruz, içeri girme yetkimiz yok. 7 bin 940 işletme belgeli, 13 bin 500 civarında da basit belgeli otelimiz var. Hepimiz gerçekten bir şeyleri çözmek istiyorsak benim sizden bir ricam var: Gelin bir yasa teklifi göndereyim, bize destek verin, basit belgeli tesislerin hepsine işletme belgesine geçme mecburiyeti getirelim. Siyaseten bir fikir birliği oluşturmanız lazım. Basit belgeden işletme belgesine geçince bizim uzman kontrolörlerimizin denetimine girecekler. Hani bu yangınla ilgili ‘Önlem alalım’ diyoruz ya ilk önlem burada başlıyor.

Haberin Devamı

BEN DE BİR BABAYIM

Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ben de bir babayım, benim de küçük evlatlarım var. İnsanlar evlatlarını kaybetti. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yangının ardından 16 Nisan’da ve 17 Haziran’da iki teftiş yapıldı. Bu teftişin sonuçlarına rağmen biz, Danıştay kararından iki ay önce 18 Temmuz’da Bakanlığımız tarafından soruşturma izni verildi. Yani biz, aslında bakarsanız orada bizim mahkemeye gönderdiğimiz yazıda 18 Temmuz 2025 tarihinde biz soruşturma izni verdik. Danıştay kararından önce soruşturma izni verdik.”