Bakan Ersoy’dan ‘kültür’ sunumu: Çivi yazılarını yapay zekâ okuyor

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçe sunumunda özetle şunları söyledi: “2017 yılında gelen ziyaretçi sıralamasında dünyada 8’inci olan Türkiye, 2023 yılında Fransa, İspanya, ABD ve İtalya’nın ardından 5’inci sırada yer almıştır. Turizm geliri sıralamasında ise 2017 yılında 15’inci sırada yer alan Türkiye, 2023 yılında 7’nci sıraya yükselmiştir. Turizm alanındaki bu ivme, yıl sonu itibarıyla ülkemizin hedeflenen 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri rakamlarına emin adımlarla yürüdüğünü göstermektedir. Turizmin süper liginde yer alan ülkelerden biriyiz.

ESKİÇAĞ DİLLERİ PROJESİ

Geleceğe Miras projesi ile arkeoloji alanında son 60 yılda yapılanlara eşdeğer işi inşallah 4 yılda yapacağız. 2024 yılı sonunda yürütülen tüm kazı çalışmalarının sayısı yıllık 765’e ulaşmış olacak. Bu sayıyı 2026 yılına kadar yıllık 800’e çıkarmayı hedefliyoruz. Geleceğe Miras projesi için bu yıl için ayrılan ödenek 6 milyar TL’yi bulacak. Bakanlığımız, Hitit çivi yazılı tabletlerin okunmasında yapay zekâ teknolojisini kullanmakta ve dijital arşiv oluşturmaktadır. Proje, ülkemizde eskiçağ dilleri alanında uygulanan ilk proje olma özelliğini taşımaktadır.

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HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARI ‘MARKA’ OLACAK

Bakan Ersoy, İstanbul’da biri 152, diğeri 134 yıllık tarihi barındıran Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında restorasyon sürecini başlattıklarını ifade ederek, “Bu yapılar; müze, kütüphane, sergi ve fuar alanları, gösteri sanatları merkezi, tiyatro salonu, açık hava müzesi, atölyeler, eğitim birimleri ve arkeopark ile 16 milyon nüfuslu megakent İstanbul’a hitap edecek bir komplekse dönüşecek. Gar sahalarının demiryolu işlevlerini sürdürmesini de sağlayacağız. Tarihi binaların restorasyonunu, millet bahçesini, sergi alanlarını ve arkeoloji müzesini kapsayan ilk etabın açılışını inşallah 2026 yılı sonunda yapacağız. Projemizi tamamladığımızda, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahaları Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul’un yeni uluslararası simgesi ve markası olacak.”

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DİYARBAKIR CEZAEVİ 2025’TE MÜZE

“Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nin de müze ve kültür merkezine dönüştürülmek üzere restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Müze, tiyatro salonu, konferans salonu, atölyeler, kütüphane ve açık hava etkinlik alanlarını içeren bu kompleksi 2025 yılı içerisinde vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız.”