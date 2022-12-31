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Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi'nde inceleme

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#Bakan Ersoy#Kız Kulesi#Kültür Ve Turizm Bakanı
Bakan Ersoydan Kız Kulesinde inceleme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 09:55

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nde ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

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Boğazın simge yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca geçen yıl  başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Kız Kulesi, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak. Restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Ersoydan Kız Kulesinde inceleme

Ersoy, restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Mimar Han Tümertekin'den bilgi aldı.Restorasyonun Mart sonunda bitirileceği belirtildi.

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#Bakan Ersoy#Kız Kulesi#Kültür Ve Turizm Bakanı

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