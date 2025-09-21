Bakan Ersoy'dan Japonya Altes Prensesi Mikasa'ya teşekkür

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabında, Prenses Akiko'nun Türkiye ziyaretinden fotoğraflar paylaşarak, "Yüzlerce yıllık Türk-Japon dostluğunda önemli bir ziyaret geride kaldı. Altes Prenses Akiko Mikasa, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine geldiği Türkiye'de hem gönüllere dokundu hem de dostluğumuzun gelişimine önemli bir imza attı.

İstanbul, Ankara ve Kırşehir temaslarının ardından davetimizin son durağı olan Şanlıurfa'ya gelen Altes Prenses, Şanlıurfa halkının sıcak misafirperverliğiyle ağırlandı. Göbeklitepe’de ortaya çıkartılan 11 bin yıllık insan heykelini bizzat inceleyen Prenses Akiko ile Ayanlar Kazısı için ilk kazmayı birlikte vurduk. Harbetsuvan ve Karahantepe’yi de ziyaret eden Japon Prenses ve heyeti, Neolitik Çağ araştırmalarındaki ortaklığımızın derinliğini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

'JAPONYA İLE İŞ BİRLİĞİMİZ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR'

Bakan Ersoy ayrıca, "Japonya ile turizm ve kültür alanındaki iş birliğimiz her geçen gün güçleniyor. Prenses Akiko’nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak. Mikasa ailesinin üç kuşaktır süren dostluğu, Türkiye-Japonya ilişkilerinin daha da güçlenmesi için ilham verici bir zemin sunuyor. Bakanlığımızın davetini kabul edip ülkemizi ziyaret ettiği için Altes Prenses’e bir kez daha teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Teşekkür mesajını Japonca olarak da paylaşan Bakan Ersoy, "Altes Prenses, teşekkür ederim. Bir sonraki ziyaretinizi içtenlikle bekliyoruz" dedi.