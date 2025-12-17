×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy'dan Hind Rajab'ın ailesinin ziyaretine ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Mehmet Nuri Ersoy#Hind Rajab
Bakan Ersoydan Hind Rajabın ailesinin ziyaretine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 17:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de hayatını kaybeden Hind Rajab'ın ailesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Filistin'de yaşanan insanlık dramının simge isimlerinden Hind Rajab'ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Bu acının kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin olduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Hind'in hikayesi, masum çocukların maruz kaldığı zulmü dünyaya hatırlatan güçlü bir vicdan çağrısıdır. Bu çağrının unutulmaması ve insanlığın ortak hafızasında yerini koruması hepimizin sorumluluğudur. Hind Rajab'ın hatırasını yaşatmak ve adalet arayışlarını görünür kılmak için sanattan kültüre her alanda ses vermeye devam edeceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Mehmet Nuri Ersoy#Hind Rajab

BAKMADAN GEÇME!