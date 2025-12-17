Bakan Ersoy'dan Hind Rajab'ın ailesinin ziyaretine ilişkin paylaşım

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Filistin'de yaşanan insanlık dramının simge isimlerinden Hind Rajab'ın ailesiyle Bakanlığımızda bir araya gelerek, ardından birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Bu acının kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin olduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Hind'in hikayesi, masum çocukların maruz kaldığı zulmü dünyaya hatırlatan güçlü bir vicdan çağrısıdır. Bu çağrının unutulmaması ve insanlığın ortak hafızasında yerini koruması hepimizin sorumluluğudur. Hind Rajab'ın hatırasını yaşatmak ve adalet arayışlarını görünür kılmak için sanattan kültüre her alanda ses vermeye devam edeceğiz."