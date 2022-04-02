Bakan Ersoy’dan Galata Kulesi yanıtı: Kiracı firma ödedi

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Önergede kart üzerindeki Galata Kulesi görselinin fotoğraf depolama sitesi Shutterstock’tan ve telif ücreti ödenmeden alındığı iddia edildi.

‘DEKONT İBRAZ EDİLDİ’

Bakan Ersoy, önergeye verdiği yanıtta şunları aktardı: “Bakanlığımızca (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü); ‘Müze ve Örenyerlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin; Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama İşi’ kapsamında Müzekart’a ilişkin tasarım, basım, dağıtım, tanıtım ve satış faaliyetleri kiracı firma tarafından gerçekleştirilmekte olup görselin kullanımına ilişkin olarak ödeme yapılması da dahil tüm iş ve işlemler kiracı firma tarafından gerçekleştirilmiştir.

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Galata Kulesi Müzesi’nin açılışına özel olarak belirli sayıda üretilen Müzekartlar üzerinde herhangi bir logo ya da imza bulunmamaktadır. Kiracı firma tarafından Müzekart üzerinde Galata Kulesi görselinin kullanımına ilişkin ilgili firmaya ödeme yapıldığı bildirilmiş ve dekont ibraz edilmiş olup konu hakkında açılmış bir dava bulunmamaktadır.”