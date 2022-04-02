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Bakan Ersoy’dan Galata Kulesi yanıtı: Kiracı firma ödedi

#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Burhanettin Bulut
Bakan Ersoy’dan Galata Kulesi yanıtı: Kiracı firma ödedi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na Müzekart üzerinde kullanılan Galata Kulesi görseli ile ilgili bir önerge verdi.

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Önergede kart üzerindeki Galata Kulesi görselinin fotoğraf depolama sitesi Shutterstock’tan ve telif ücreti ödenmeden alındığı iddia edildi.

‘DEKONT İBRAZ EDİLDİ’

Bakan Ersoy, önergeye verdiği yanıtta şunları aktardı: “Bakanlığımızca (Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü); ‘Müze ve Örenyerlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin; Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama İşi’ kapsamında Müzekart’a ilişkin tasarım, basım, dağıtım, tanıtım ve satış faaliyetleri kiracı firma tarafından gerçekleştirilmekte olup görselin kullanımına ilişkin olarak ödeme yapılması da dahil tüm iş ve işlemler kiracı firma tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bakan Ersoy’dan Galata Kulesi yanıtı: Kiracı firma ödedi

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Galata Kulesi Müzesi’nin açılışına özel olarak belirli sayıda üretilen Müzekartlar üzerinde herhangi bir logo ya da imza bulunmamaktadır. Kiracı firma tarafından Müzekart üzerinde Galata Kulesi görselinin kullanımına ilişkin ilgili firmaya ödeme yapıldığı bildirilmiş ve dekont ibraz edilmiş olup konu hakkında açılmış bir dava bulunmamaktadır.”

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#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Burhanettin Bulut

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