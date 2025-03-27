Bakan Ersoy: Sanatın gücüyle tiyatro sahnesinde tarih yazıyoruz

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, Devlet Tiyatrolarının 2023-2024 sezonunda elde ettiği başarıları sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.

Devlet Tiyatrolarının sahneye koyduğu seçkin oyunlar, ulusal ve uluslararası prestijli festivaller ile yenilikçi yaklaşımlarla yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Bakan Ersoy, sahnelerdeki seyirci rekoruna da vurgu yaptı.

Sahne sanatlarının Türkiye genelinde ulaştığı etkileyici büyümeye dikkati çeken Ersoy, Türkiye’yi tiyatro perdesiyle kucakladıklarını söyledi.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayan Bakan Ersoy sosyal medya paylaşımlarında şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Sanatın gücüyle sahnede tarih yazıyoruz! Sahneye koyduğu seçkin oyunlar, ulusal ve uluslararası prestijli festivaller, yenilikçi yaklaşımlarla Devlet Tiyatroları yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sahneler de rekora koşuyor!

Devlet Tiyatrolarımız 2023-2024 sezonunda:

2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaştı!

224 yerli ve yabancı oyun sahneledi!

737 turneyle Türkiye’yi dolaştı!

"SANATIN IŞIĞINDA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

‘Hiçbir Yeri Unutmadık’ dedik ve sahnesi olmayan ilçelere, köylere ulaştık. "Kamyon Tiyatro" ile özellikle deprem bölgelerine sanatı taşıyarak 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 seyirciyle buluştuk. "Yüzyıllık Destan-Ateş, Savaş, Bayrak" üçlemesi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına damgasını vurdu. 63 temsilde 31 bin 255 seyirciyi büyüleyen bu destansı yapıt, Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizde de büyük ilgi gördü.

Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştiren 40 farklı oyunla 257 bin 146 seyirciye ulaştık. "Filozof Çocuklar Projesi" ile 3-6 yaş arası miniklere özel temsiller düzenleyerek felsefi düşünce yapılarının gelişimine katkı sağladık.

Haberin Devamı

Ve sanatın ışığında yürümeye devam ediyoruz...

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor, sahnenin büyüsüne emek veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."