Bakan Ersoy'dan Ayasofya açıklaması: Restorasyonda deprem güvenliği öncelik arz etmekte

Bakan Ersoy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Kubbedeki hassas mozaiklerin zarar görmemesi için geçici örtü sistemi kurduk. Çelik platform sisteminin de inşasına başladık. Kapılarda gerekli önlemler alındı. Restorasyonda deprem güvenliği öncelik arz etmekte. Yapı kubbesinde güçlendirme ihtiyacı olduğu belirlendi. Bu çalışma dış yüzeyden yapılacak. Güçlendirme ve kurşun değişimi gibi müdahaleler yapılınca sistemler sökülerek çalışma tamamlanacaktır. Buradaki çalışmalar bilim kurulu denetiminde ilerlemekte. Bu kıymetli emaneti gelecek nesillere ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürürken ziyaretçilerimizi de ağırlıyoruz. Ayasofya'yı koruma sorumluluğu ile hareket ederek geleceğe hazırlıyoruz. Eskisinden daha sağlam bütünlükle ziyaretçilerini ağırlayacaktır.