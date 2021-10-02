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Bakan Ersoy'dan AKM açıklaması

#Mehmet Nuri Ersoy#Sinema#AVM
Bakan Ersoydan AKM açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailesiyle birlikte sinemaya giderek, James Bond'un serisinin son filmi "Ölmek için Zaman Yok"u izledi. Ersoy yaptığı açıklamada, "Atatürk Kültür Merkezi, kendi içinde bir kültürü oluyor, içinde çok amaçlı salonlar var, hizmete alıyoruz hepsini. Dünyanın sayılı merkezlerinden biri, en son teknolojisi ile yapılanı diye biliriz. Büyüklük açısından birkaç yapıdan birisi." dedi.

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DHA-Sarıyer'deki bir AVM'de bulunan salonda eşi Pervin Ersoy ve oğlu Mehmet Reşat Ersoy ile birlikte izlediği film öncesi açıklama yapan Bakan Ersoy "Pandemi sebebiyle sinema sektörü uzun süre kapalı kaldı. Benim ve ailemin en çok sevdiğim hafta sonları sinema kaçamağı yapmaktı. Yasaklar nedeni ile belli süre kapalı kaldı. Yapımcılar tarafından içerik üretilemediği için sinemalar belli süre kapalı kaldı. Artık sinemalar açıldı. Yeni içerikler üretiliyor yeni yapımlar üretiliyor. Oğlumun ve benim de çok sevdiğim James Bond filminin son serisi var. Yaşı tutmadığı için küçük oğlumuzu getiremedik. Fırsatı değerlendirdik bizim için çok keyifli bir dinlenme olacak. Güvenlik sertifikası bütün salonlara getirildi. Kurallar açısından bütün önlemler alındı. Keyifli bir şekilde sinema seyretme fırsatını yakalayacağız" dedi.

"ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, KENDİ İÇİNDE BİR KÜLTÜRÜ OLUYOR"

Bakan Ersoy "Atatürk Kültür Merkezi, kendi içinde bir kültürü oluyor, içinde çok amaçlı salonlar var, hizmete alıyoruz hepsini. Dünyanın sayılı merkezlerinden biri, en son teknolojisi ile yapılanı diye biliriz. Büyüklük açısından birkaç yapıdan birisi. 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile başta İstanbullular olmak üzere halkımızın hizmetine sunacağız. Etkinliklerimizle ilgili 15 Ekim'de lansman yapacağız. Uzun bir Beyoğlu kültür festivali şeklinde gelişecek. Kültür yolu artık etkinliklerle gündeme gelecek. 15 Ekim'den itibaren lanse etmeye başlayacağız. Etkinlikleri, çok fazla etkinlikten bahsediyoruz. Kültür ve Sanatın ayaklarının üstüne hızlı bir şekilde toplumda eski ortamına geldiği havayı yakalarız diye düşünüyorum" dedi.

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#Mehmet Nuri Ersoy#Sinema#AVM