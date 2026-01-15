Bakan Ersoy: Hedefimiz Ağrı’ya daha fazla turist gelmesi

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada hem kültür ve turizm alanındaki gelişmeleri değerlendirdi hem de Ağrı’nın toplumsal dayanışmadaki önemine değindi.

AĞRI, TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNUN PARÇASI OLACAK

Ağrı’nın kültür turizmindeki potansiyeline özel bir vurgu yapan Ersoy şunları kaydetti:

“İnşallah, hep birlikte el ele vererek, Türkiye Yüzyılı’nda önümüze çıkan engelleri bir bir aşarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yıldızını parlatmaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm alanında daha fazla üretmeyi sürdüreceğiz. Ağrı’yı daha iyi tanıtıp, anlatıp daha fazla turistin buraya gelmesini sağlayacağız. Bunu da yine birlikte başarabiliriz. Ağrı’nın bu çerçevede turizm potansiyelini en doğru şekilde ortaya koymalıyız. Avantajlı ve dezavantajlı noktalarımızı belirleyip hareket etmeliyiz. Artık tek bir hedefimiz olmalı; Ağrı’ya daha fazla turist gelsin, Ağrı turizm pastasından daha fazla pay alsın, Ağrı’nın ekonomisi güçlensin, insanının yüzü gülsün. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine ve geleceğe daha bir umutla yürüsün.”

Ağrı’ya her gelişinde dostluğun, samimiyetin ve kardeşliğin en güzel örneklerini yaşadığını dile getiren Ersoy, Ağrı’nın sadece bir şehir değil, aynı zamanda Anadolu’nun kapısı olduğunu vurguladı. Dayanışma kültürünün burada çok güçlü olduğunu belirten Ersoy, bu kültürel yapının hem Türkiye’nin geçmişi hem de geleceği için taşıdığı önemin altını çizdi.

İshak Paşa Sarayı’nın her bir taşında ecdadın estetik anlayışının ve adalet duygusunun izlerini taşıdığına dikkat çeken Ersoy, “Bu yapıyı dimdik ayakta tutan çimento aynı zamanda bizim aramızdaki kardeşliği de yoğuran Anadolu mayasıdır.” dedi.

“KARDEŞLİĞİMİZ AĞRI DAĞI KADAR VAKUR”

Ağrılıların dürüst, açık sözlü ve şahsiyetli insanlar olduğunu belirten Bakan Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman Ağrı’yı anlamayan, Anadolu’yu anlayamaz demektedir. Buradaki kardeşliği görmeyen, tarihin en zor zamanlarında omuz omuz mücadele veren bu milletin arasındaki güçlü bağları hissedemeyen Türkiye’nin birliğini de kavrayamaz. Bizim aramızdaki kardeşlik, bizi kopmaz bağlarla birbirine bağlayan hikayemiz Ağrı Dağı kadar vakurdur. Allah, bu birlik ve beraberliği daim eylesin. Aramızdaki kardeşliği daha da güçlendirsin. Bildiğiniz gibi AK Parti ailesi olarak sürekli teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelip karşılıklı görüş alış verişinde bulunuyoruz.”

Bu buluşmaların aynı zamanda geçmiş dönemlerde teşkilat bünyesinde görev almış isimlerle yeniden bir araya gelme fırsatı sunduğunu ifade eden Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuya özel önem verdiğinin altını çizdi. "Bugün bu makamlarda biz varız ancak geçmişte bu davaya emek veren isimlerin katkılarını asla unutmamalıyız." diyen Ersoy, vefanın siyasi ve insani duruş açısından temel değerlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Bakan Ersoy, geçmişte görev almış kişilere yönelik ziyaretlerin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Vefa gösteren, vefa bulur anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Bize yakışan da budur." ifadelerine yer verdi.

“TEŞKİLAT, TABELADAN İBARET DEĞİLDİR”

Teşkilat mensuplarının siyasette en fazla fedakârlık gösteren kişiler olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, bu bayrağı sarsılmaz şekilde ayakta tutan iradenin teşkilatın özverili çalışmaları sayesinde mümkün olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı birçok toplantıda teşkilatçılığın öneminin özellikle altının çizildiğini belirten Ersoy, “Bu açıdan bizim nazarımızda sizlerin emeği, çabası her şeyin üzerindedir.” ifadelerini kullandı.

Teşkilat yapısının yalnızca binalar ya da tabelalardan ibaret olmadığını vurgulayan Ersoy, bu yapının; milletin derdiyle dertlenen, bayram tatil demeden çalışan, davaya sadakatle bağlı olan fedakâr insanlar tarafından ayakta tutulduğunu söyledi.

Mahalle mahalle gezerek verilen mücadelenin kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini dile getiren Ersoy, “İşte bizler de bu sorumluluk çerçevesinde, başınız dik dolaşmanız için gece gündüz demeden çalışıyoruz.” sözlerine yer verdi.

Ersoy, Türkiye’nin kültür ve turizm alanında son yıllarda tarihi başarılara imza attığını belirterek, atılan devrim niteliğindeki adımlar sayesinde Türkiye’nin artık dünya turizminde ilk akla gelen ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

“YENİ STRATEJİYLE 5 KAT BÜYÜME YAKALADIK”

2002 yılında Türkiye’nin turizm gelirinin 13 milyar dolar olduğunu hatırlatan Ersoy, bugün bu rakamın 64 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu büyümenin arkasında 2018 yılından itibaren hayata geçirilen yeni turizm stratejisinin olduğunu söyledi.

“TANITIMDA 200'E YAKIN ÜLKEYE ULAŞTIK”

200'e yakın ülkede Türkiye’yi tanıttıklarını bildiren Ersoy, Ağrı, Diyarbakır, Mardin gibi doğu illerinin de bu tanıtım faaliyetlerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

“Kültür turizmiyle turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz"

Turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Ersoy, uzun yıllar ihmal edilen kültürel mirası ayağa kaldırmak için kapsamlı projeler yürüttüklerini dile getirdi.

“KAZI ALANINDA DÜNYADA BİR NUMARAYIZ”

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında geçmiş dönemlerde ihmal edilen kültürel değerleri gün yüzüne çıkardıklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye’nin dört bir yanında arkeolojik kazıların sürdüğünü ve bu alanda dünya genelinde birinci sırada yer aldıklarını söyledi.

Programın ardından Bakan Ersoy, Patnos İlçe Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmek üzere Patnos’a geçti.