Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy’dan "23 Nisan" mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Nuri Ersoy#23 Nisan Mesajı#23 Nisan Kutlaması
Bakan Ersoy’dan 23 Nisan mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 22:05

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan nedeniyle yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin fikri özü, milli iradenin tezahürü olarak bundan 103 yıl önce teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin kendine olan güveninin de bir fermanıdır. Dört bir taraftan işgal altında olan vatanını kurtaracağına, kimliğini ve mukaddesatını ne olursa olsun koruyacağına, bağımsızlığını kazanacağına ve yarınlarını kendi iradesiyle şekillendireceğine olan sarsılmaz inancıdır. Meclis binalarımızın her bir taşında bu ruh yaşamaktadır. Bu bağlamda, 23 Nisan dendiğinde anlaşılması ve özümsenmesi gerekli olan şey mutlak bir matemi bayrama dönüştüren fikirler ve o fikirleri dilde ve sözde bırakmayarak hakikate çeviren eylemlerdir. Kutlu bildiğimiz de ve gururla, coşkuyla kutladığımız da tam olarak budur. Millet olarak her bir bireyimizin ve özellikle çocuklarımızın bu farkındalığa sahip olması, bize emanet edilen bu toprakların ve çocuklarımızın bizdeki emaneti olan yarınlarımızın teminatıdır. Türkiye Yüzyılı da takvim yapraklarındaki günleri değil tarih yapraklarındaki yaşanmışlıkları bilen bu nesillerin eseri olacaktır. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, onların ardına canı ve kanı pahasına iradesini koyan kahraman ecdadımızı; bu milletin, bu vatanın ve bayrağın uğruna şehadet ve gazilik makamına erişen bütün kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Nuri Ersoy#23 Nisan Mesajı#23 Nisan Kutlaması

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault
15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi

15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl? 'Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi'

#Belgesel
BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli?

#Bir Sorudan Fazlası