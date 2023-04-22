Bakan Ersoy’dan "23 Nisan" mesajı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan nedeniyle yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin fikri özü, milli iradenin tezahürü olarak bundan 103 yıl önce teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin kendine olan güveninin de bir fermanıdır. Dört bir taraftan işgal altında olan vatanını kurtaracağına, kimliğini ve mukaddesatını ne olursa olsun koruyacağına, bağımsızlığını kazanacağına ve yarınlarını kendi iradesiyle şekillendireceğine olan sarsılmaz inancıdır. Meclis binalarımızın her bir taşında bu ruh yaşamaktadır. Bu bağlamda, 23 Nisan dendiğinde anlaşılması ve özümsenmesi gerekli olan şey mutlak bir matemi bayrama dönüştüren fikirler ve o fikirleri dilde ve sözde bırakmayarak hakikate çeviren eylemlerdir. Kutlu bildiğimiz de ve gururla, coşkuyla kutladığımız da tam olarak budur. Millet olarak her bir bireyimizin ve özellikle çocuklarımızın bu farkındalığa sahip olması, bize emanet edilen bu toprakların ve çocuklarımızın bizdeki emaneti olan yarınlarımızın teminatıdır. Türkiye Yüzyılı da takvim yapraklarındaki günleri değil tarih yapraklarındaki yaşanmışlıkları bilen bu nesillerin eseri olacaktır. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, onların ardına canı ve kanı pahasına iradesini koyan kahraman ecdadımızı; bu milletin, bu vatanın ve bayrağın uğruna şehadet ve gazilik makamına erişen bütün kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.