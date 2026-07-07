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Bakan Ersoy, Zelenski'yi Esenboğa'da karşıladı

Güncelleme Tarihi:

#NATO Zirvesi#Volodimir Zelenski#Ankara
Bakan Ersoy, Zelenskiyi Esenboğada karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 12:46

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

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Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi dolayısıyla başkentte diplomasi trafiği yoğunlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Bakan Ersoy, Zelenskiyi Esenboğada karşıladı

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NATO Zirvesi'nin en önemli gündem başlıklarından birini Ukrayna'daki savaş ve Avrupa-Atlantik coğrafyasının güvenliği oluştururken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin de zirve kapsamında çok sayıda liderle ikili temaslarda bulunması bekleniyor. Bu kapsamda Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

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Bakan Ersoy, Zelenskiyi Esenboğada karşıladı

Bakan Ersoy'un NATO Zirvesi kapsamındaki karşılama programı gün boyunca devam edecek.

Ersoy ilerleyen saatlerde, Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Tadeusz Nawrocki, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı António Luís Santos da Costa'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşılayacak.

Bakan Ersoy, Zelenskiyi Esenboğada karşıladı

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#NATO Zirvesi#Volodimir Zelenski#Ankara

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