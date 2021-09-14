Bakan Ersoy Yunus Emre anma etkinliğine katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özetle şunları söyledi:

Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi daha fazla tanıtmak, bu değerleri dünyaya anlatmak durumundayız. Çalışmalarımızı hem yurtiçinde hem yurtdışında sürdürmeye devam edeceğiz. Dünya ölçeğinde yarış kültürel alanda da bariz şekilde kendini göstermektedir.

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