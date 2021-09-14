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Haber Giriş: 14.09.2021 - 20:27 | Son Güncelleme:

Bakan Ersoy Yunus Emre anma etkinliğine katıldı.

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Bakan Ersoy Yunus Emre anma etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Etkinlikleri törenine katıldı.

Törende konuşma gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özetle şunları söyledi:

Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi daha fazla tanıtmak, bu değerleri dünyaya anlatmak durumundayız. Çalışmalarımızı hem yurtiçinde hem yurtdışında sürdürmeye devam edeceğiz. Dünya ölçeğinde yarış kültürel alanda da bariz şekilde kendini göstermektedir.

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