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Bakan Ersoy: Yerli film üretim sayımız 20 kat artmıştır

#Mehmet Nuri Ersoy#Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali#Gala

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Gala Gecesi’nde yaptığı konuşmada, "Yerli film üretim sayımız 20 kat artmıştır. Halkımız da kendi sanatçısının üretimine, emeğine sahip çıkmış; yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükselmiştir" dedi.

 

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda saat 19.00’da düzenlenen ’Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Gala Gecesi’ne, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye sinema dünyasından birçok isim hazır bulundu.

Gecede konuşan Bakan Ersoy, "Son 19 yıllık süreçte Türkiye’de sinemaya verdiğimiz desteği 45 kattan fazla artırdık. Şu anda 250 milyon dolar seviyesine gelmiş durumdayız. Sadece son üç yılda destek verdiğimiz proje sayısı bin 360, destek miktarı ise 284 milyon lira olmuştur. Aldığımız sonuç nedir diye soracak olursanız; yerli film üretim sayımız 20 kat artmıştır. Halkımız da kendi sanatçısının üretimine, emeğine sahip çıkmış, yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükselmiştir. Yönetmenlerimiz, oyuncularımız, senaristlerimiz uluslararası organizasyonlarda bizlerin gururu oldular, olmaya devam ediyorlar. Ödüller almayı sürdürüyoruz." dedi.  

"DÜNYADAKİ HER 13 KİŞİDEN BİRİ TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN EN AZ BİR DİZİYİ İZLİYOR"

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Bakan Ersoy, "Bütün bunlarla da yetinmedik. Türk sinemasını daha ileriye taşıyabilmek, yakaladığımız bu gelişim ve büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve ülkemizi film üretim merkezlerinden biri haline getirilebilmek amacıyla 2019 yılında Sinema Kanunumuzda önemli değişiklikler yaptık. Bunun da çok güzel sonuçlarını, üstelik pandemi koşullarına rağmen almaya başladık. İnşallah, dünyanın normalleşmesiyle birlikte bu sonuçlar çok farklı bir seviyeye gelecektir. Tabii muazzam bir başarı hikâyesi yazan dizi sektörümüze de burada bir parantez açmak isterim. Sizlerin de özellikle dizi sektöründe Türkiye’nin geldiği noktadan haberdar olduğunuzu düşünüyorum. Türk dizi film sektörü, 152 ülkede yayınlanan yapımlarıyla dünya genelinde 600 milyondan fazla izleyiciye ulaşan bir konuma gelmiştir. Şöyle basitçe bir oranlarsak, dünyadaki her 13 kişiden biri Türkiye’de üretilen en az bir diziyi izliyor" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Nuri Ersoy#Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali#Gala

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