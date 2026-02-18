Bakan Ersoy yeni destek modelini duyurdu: Yurt dışında yayınlanan dizilere 100 bin dolar

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Türk dizilerinin yakaladığı başarı sayesinde Türkiye’nin dünyanın en çok dizi ihraç eden ülkeleri arasında yer aldığını belirterek Türk dizilerini tanıtım ve turizm stratejisinin merkezine alan yeni vizyonlarını ve bu doğrultuda atmayı planladıkları adımları kamuoyuna açıkladı.

Dizi sektörünün yaklaşık 170 ülkede bir milyara yakın insana ulaştığını dile getiren Ersoy, Türkiye’nin satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline geldiğini söyledi.





Sektörün 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle tarihi bir eşiği geride bıraktığını belirten Ersoy, Türk dizilerinin aynı zamanda dünyanın en büyük Türkçe kursu niteliği taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Binlerce kilometre uzaktaki farklı kültürlerden insanların Türkçe kelimeler kullanması, Türkçe öğrenmeye çalışması, çocuklarına Türkçe isimler vermesi, dizilerimizi izleyenlerin ülkemize gelmek istemesi bu sektörün ne denli derin ve kalıcı etkiler oluşturabildiğinin göstergesidir. Bu denli hızlı büyüyen, ihracat rekorları kıran ve küresel ölçekte etki alanını her geçen gün genişleten böylesi bir sektörün eski kalıplar içinde değerlendirilmesi doğru olmaz. Bunlardan sıyrılmamız; kültür ve turizm sahasında ülkemize bugünden bile daha fazla fayda sunmasını sağlayacak adımları atmamız gerekiyor. İnsanlar bir hikâyenin parçası olmak, bir duyguyu yerinde deneyimlemek istiyor. Elimizdeki veriler ve küresel örnekler de “ekran turizmi” kavramının geçici bir trendden öte, ülkelerin yumuşak güç unsuru olarak kullandığı devasa bir stratejik alana dönüştüğünü gösteriyor.”

Ersoy, 65 milyar 231 milyon dolar turizm geliri ve 64 milyon ziyaretçi sayısıyla Türkiye’yi bugün gelir miktarıyla dünyanın 7’nci, ağırladığı ziyaretçi sayısıyla ise dünyanın 4’üncü büyük turizm ülkesi konumuna getirdiklerini belirterek, “Bu rakamları her yıl daha da yukarıya taşımak için çalışıyor, bunu yaparken özgün ve farklı enstrümanları kullanarak projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Bugün de bu bakış açısıyla dizilerimizi yeni nesil tanıtım vizyonumuzun lokomotifi yapıyoruz. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, en az üç kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilerimize Sinema Genel Müdürlüğümüz ve TGA aracılığıyla destek vereceğiz. Bu kararı vakit kaybetmeden, bu yıl itibarıyla uygulamaya başlıyoruz. Ancak bu destekten yararlanmak için belirlediğimiz kriterlerin mutlaka karşılanması gerekiyor. Türkiye’nin tanıtımına yapılan katkı, Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaşmasına sağlanan katkı, dizilerin ihraç edildiği ülkelerin Türk turizmindeki hedef ülkeler arasında yer alıp almadığı ile ihraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting ve izlenme verileri gibi hususları dikkate alacak, desteklerimizi bu doğrultuda vereceğiz.” dedi.

TÜRK DİZİLERİNE 100 BİN DOLARA KADAR DESTEK

Yeni destek modeline ilişkin ayrıntıları paylaşan Ersoy, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan ve belirlenen kriterleri karşılayan dizilerin yurt dışında yayınlanan her bölümü için Bakanlık ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) olarak toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek verileceğini açıkladı.

Türkiye’de dizilerin ortalama 120 dakika olarak yayınlandığını, ancak yurt dışına 40–45 dakikalık bölümler halinde ihraç edildiğini hatırlatan Ersoy, destek hesaplamasında yurt içindeki yayın süresinin esas alınacağını belirterek, bu çerçevede yurt dışında yayınlanan her bir bölüm için maksimum 33 bin dolar karşılığı Türk lirası destek anlamına geldiğinin altını çizdi.

Bakanlığın ayrıca çekim mekânlarıyla ilgili bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve Bakanlığa bağlı alanların ücretsiz tahsisi gibi kolaylıklar sağlayacağını belirten Ersoy, sektörün daha güçlü üretim yapabilmesi için desteklerin genişletileceğini kaydetti.

TGA YENİ TANITIM MODELİYLE DEVREDE

Toplantıda Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) üstleneceği yeni modele de değinen Ersoy, dizi içeriklerine ürün yerleştirme yöntemiyle Türkiye’nin tarihi, doğal ve gastronomik değerlerinin entegre edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda 30 saniyelik tanıtım filmleri ve dijital kısa video içeriklerinin satın alınmasının planlandığını belirten Ersoy, satın alınacak yapımların Türkiye’nin turizm markasını güçlendirme önceliğiyle değerlendirileceğini ifade etti.

Ersoy, dizi filmlere sunulacak desteklerde Türkiye’nin destinasyon çeşitliliğinin ve deneyim zenginliğinin uluslararası ölçekte daha geniş kitlelere ulaştırılmasının da temel kriterler arasında yer alacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Özellikle dijital içeriklerde, farklı turizm değerlerini çeşitli deneyimler üzerinden tanıtan özgün kurgusal yaklaşım ve anlatım bekliyoruz. Yine yurt dışında yüksek izlenme oranlarına sahip dizilerin bilinirliğinden faydalanarak küresel ziyaretçi potansiyeline erişim sağlamamıza hizmet eden çalışmaları dikkate alacağız. Gerek tanıtım filmlerinde gerekse dijital kısa video içeriklerinde, ilgili dizilerin başrol oyuncularının yer alması diğer bir kriterimiz. Yurt dışına ihraç edilen ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından teşvik alan firmalar bu iş birliğine dahil olabilecek ve TGA’ya başvuruda bulunabilecekler. Tanıtım, farkındalık ve bilinirliğin sağlanması… Bunlar olmazsa olmazımız. Gerek Sinema Genel Müdürlüğümüzün gerekse TGA’nın çalışmalarının ortak hedefi; mümkün olan en geniş kitleye ülkemizin, destinasyonlarımızın ve turizm ürünlerimizin doğrudan ve etkin tanıtımını yapmaktır.”

“OYUNCULARIMIZI TURİZM ELÇİSİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Desteklerin, dizi çekimlerinin turizm stratejisinde öne çıkan destinasyonlarda yapılmasını teşvik edeceğini ve dünyaca tanınan oyuncularımızı diziler üzerinden birer turizm elçisine dönüştüreceklerini vurgulayan Ersoy, sahillerden tarihi eserlere, gastronomiden sağlık, doğa ve kış turizmine kadar pek çok değerin dizilerde daha görünür hale getirileceğini söyledi.

Ersoy, TGA’nın satın alma modeliyle Türkiye’nin turizm zenginliğinin deneyim odaklı bir iletişim diliyle uluslararası alanda anlatılacağını belirtti.

Ersoy, “Sözün özü, kültürümüzün ve tarihi mirasımızın mümkün olan bütün unsurlarıyla dünyaya sunulmasını, anlatılmasını, bilinirliklerinin sağlanmasını önemsiyoruz. Attığımız adımların sebebi ve hedefi budur.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ayrıca benzer bir destek modelinin sinema filmleri için de başlatıldığını, ülkemizi yurt dışında tanıtan uluslararası A grubu film festivallerinde temsil edilen ve belirlenen kriterlere uyan yapımların Bakanlık tarafından destekleneceğini açıkladı.

Ersoy ayrıca bakanlık olarak kamu diplomasisini özellikle kültürel diplomasi alanında etkin şekilde kullandıklarını söyledi.

YTB, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumların yoğun çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ersoy, Bakanlığın sunduğu desteklerle büyüyen sinema ve dizi sektörünün de muazzam bir etki alanına ulaştığını vurguladı. Toplantının sonunda dizi ve sinema sektöründe emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Ersoy, yeni uygulamanın Türk kültürü, turizmi ve sektör için hayırlı olmasını temenni etti.