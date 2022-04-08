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Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi

#Türkiye Yazma Eserler Kurumu#Akm#Kültür Ve Turizm Bakanı
Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM’de sanatseverlerle buluşan "Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi"’ni gezdi. Sergideki 70’ten fazla eseri tek tek inceleyen Bakan Ersoy, hattatlardan bilgi aldı.

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Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan 70’ten fazla Mushaf-ı Şerif’i, "Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi"nde ilk kez sanatseverlerle buluştu. El yazması Kur’an-ı Kerimleri tarihî ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra süslemelerinde kullanılan pigmentler, cilt teknikleri ve eski onarımlarına dair görülemeyen özellikler gibi bilgilerle ziyaretçilerine sunan sergi, Kur’an-ı Kerim’i güzel yazma sanatı olan hat ve tezhip sanatının gelişimine tanıklık etme imkânı sunuyor.

Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) sergiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gezdi. Bakan Ersoy’a İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz da eşlik etti. Sergide hattatlardan Kur’an-ı Kerimlerle ilgili bilgi alan Bakan Ersoy, bütün eserleri tek tek inceledi. Ersoy, sergiyi gezdikten sonra AKM’den ayrıldı.

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#Türkiye Yazma Eserler Kurumu#Akm#Kültür Ve Turizm Bakanı

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