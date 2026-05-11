Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı

Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda belge, fotoğraf, eşya ve tarihî eserin yer aldığı müzede gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye’nin kültürel mirasının korunması, tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve millî hafızayı yaşatan mekânların önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.



Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden salonları gezen Bakan Ersoy ve Yargıtay Başkanı Kerkez, müzede yürütülen koruma ve sergileme çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Ziyaret boyunca Cumhuriyet Müzesi’nin Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından taşıdığı sembolik değer ön plana çıktı.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK"



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin hafızasında özel bir yere sahip olan ve II. TBMM Binası olarak millet iradesine ev sahipliği yapan Cumhuriyet Müzemizde Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez’i ağırladık.



Tarihimize tanıklık eden bu anlamlı mekânda gerçekleşen ziyarette, ortak değerlerimiz ve kültürel mirasımız üzerine değerlendirmelerde bulunduk.



Nazik ziyaretleri için Yargıtay Başkanımıza teşekkür ediyorum."