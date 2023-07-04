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Bakan Ersoy, yapımcı James Brock ile bir araya geldi

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#Mehmet Nuri Ersoy#James Brock#Görevimiz Tehlike
Bakan Ersoy, yapımcı James Brock ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 18:29

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pek çok tanınmış filme imza atan yapımcı James Brock ile bir araya geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı Twitter paylaşımında Görevimiz Tehlike, Dünya Savaşı Z, James Bond ve daha pek çok tanınmış filme imza atan yapımcı James Brock ile bakanlıkta bir araya geldiğini duyurdu. Bakan Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Görevimiz Tehlike, Dünya Savaşı Z, James Bond ve daha pek çok tanınmış filme imza atan yapımcı James Brock ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Uluslararası yapımlar için cazibe merkezi haline gelen ülkemiz, kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Nuri Ersoy#James Brock#Görevimiz Tehlike

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