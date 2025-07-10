Bakan Ersoy: Yabancı turist rotalarına da girecek bir Uşak için gerekli çalışmaları yapacağız

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Turizmi 12 aya ve 81 ile yayma çalışmalarından bahseden Ersoy, bu hedef doğrultusunda bütün illerin hem turizm master planlarının hazırlanması hem turizm potansiyellerinin doğru şekilde ortaya çıkarılıp başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada tanıtılması için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini vurguladı.

Uşak Valiliği'nde gerekli brifingi aldıktan sonra yerinde ziyaretler yaptıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Uşak'ın çok önemli değerleri var, çok önemli turizm potansiyeli var. Şu anda üzerinde bulunduğumuz kanyon dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak kabul ediliyor. 77-78 kilometre uzunluğunda ve buraya gelmeden önce de Blaundus Antik Şehri’ne uğradık. Uşak, çok büyük turizm potansiyelini içinde barındırıyor."

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TURİZM MASTER PLANI OLUŞTURULACAK

Uşak'ın gastronomi çeşitliliğinden de bahseden Ersoy, bunların doğru şekilde tanıtılarak farkındalığının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Uşak Valiliğiyle karar aldıklarını dile getiren Bakan Ersoy, hızlı bir şekilde buranın da bir turizm master planının oluşturulması için gerekli adımları atacaklarını sözlerine ekledi.

DOKUMADAN CAM TERASA: UŞAK'TA KÜLTÜR VE TURİZM MESAİSİ

Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Mehmet Nuri Ersoy Uşak programına Valilik ziyaretiyle başladı.

Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş’tan şehrin kültür ve turizm projelerine ilişkin detaylı bilgiler alan Bakan Ersoy, ardından Uşak İl Özel İdaresinin Dokunan Eller Halı Kilim Evi'ni ziyaret etti ve kadınların yöresel dokuma çalışmalarını yerinde inceledi.

Programın sonraki durağı ise kentin öne çıkan arkeolojik miraslarından Blaundus Antik Kenti oldu. Ersoy, burada Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen restorasyon ve kazı çalışmalarını yerinde inceledi.