Bakan Ersoy vatandaşlarla yürüdü, ev sofrasında iftar açtı

Aynı sofrada orucunu açan Ersoy, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak ev sofralarının manevi iklimine dikkat çekti.

Kırıkkale’de gün boyu süren temaslarının ardından akşam saatlerinde Ürkmez ailesinin evine misafir olan Ersoy, aile fertleriyle birlikte iftar yaptı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada aile bireyleriyle sohbet eden Bakan Ersoy’a Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı da eşlik etti.

İftar öncesinde yaptığı değerlendirmede Ramazan’ın gönüller arasında güçlü bağlar kurduğunu ifade eden Ersoy, aynı sofrayı paylaşmanın toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiğini belirtti.

Aile ortamında gerçekleşen iftarın anlamına işaret eden Ersoy, ev sofralarının Ramazan’ın ruhunu en yalın haliyle yansıttığını söyledi.

Sınavlara hazırlanan genç aile bireyiyle de yakından ilgilenen Ersoy, eğitim hayatına ilişkin görüşlerini paylaştı.

KESKİN’DE VATANDAŞ VE ESNAFLA BULUŞMA

Bakan Ersoy, programı kapsamında Keskin ilçesinde de bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

İlçedeki temaslarına Keskin Belediyesini ziyaret ederek başlayan Ersoy, Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve yetkililerden ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ersoy, sokak yürüyüşü sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İş yerlerini tek tek ziyaret eden Bakan Ersoy, esnafın talep ve önerilerini dinledi, Ramazan ayını tebrik etti.

KÜLTÜREL MİRAS VE DOĞAL ALANLARDA İNCELEME

Keskin programı kapsamında Rahmi Pehlivanlı Müzesinde incelemelerde bulunan Ersoy, müzede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Ersoy, programın devamında ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olan Sulu Mağara’yı da ziyaret ederek alanın turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırıkkale’de gerçekleştirilen ziyaretler, ev ortamında gerçekleşen iftar buluşmasından sokaktaki vatandaş temaslarına kadar Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan görüntülere sahne oldu.

Bakan Ersoy, programını tamamlamasının ardından kentten ayrıldı.