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Bakan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar programına katıldı

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#Mehmet Nuri Ersoy#Deprem#İftar
Bakan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar programına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 22:37

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen geleneksel "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programına katıldı. Bakan Ersoy, "Bu sene gönlümüzün bir yarısı deprem bölgesinde, ben de ramazan ayının yarısını deprem bölgesinde geçirmek istiyorum bu sene" dedi.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel "Bir Lokma Bin Sofra" isimli iftar yemeği düzenlendi. Düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı. Ersoy, program sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

"BU SENE GÖNLÜMÜN BİR YARISI DEPREM BÖLGESİNDE"

Bakan Ersoy, "Bu sene gönlümüzün bir yarısı DEPREM bölgesinde, ben de ramazan ayının yarısını deprem bölgesinde geçirmek istiyorum bu sene. Yaşadığımız deprem, maalesef çok büyük acılara sebep oldu. Deprem olur olmaz devletimizin bütün kurumları hızla deprem bölgesine koştular. Ben de diğer bakan arkadaşlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyon göreviyle deprem bölgemize geçiş yaptım. Paylaşmak konusunda her zaman örnek olan milletimiz, çok güzel örneklerle dünyaya örnek olduk. İlk andan itibaren bütün vatandaşlarımız, hepiniz deprem bölgesine yardımlarını aktardı. Fırsatı olanlar gelebilenler deprem bölgesine geldiler. Hep birlikte el ele vererek bu yükü, kaldırmaya başladık. Bu zorlukları aşmak için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet kurumları da canla başla çalışıyorlar. Çok yakın zamanda kalıcı konutları da hak sahiplerine teslim ederek, bu büyük afeti geride bırakmayı başaracağız. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olarak, bu ramazanda 11 deprem bölgesinde ve 81 vilayetimizde iftarlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu ramazanda da 1 milyon vatandaşımıza dokunmuş olacağız" diye konuştu. 

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#Mehmet Nuri Ersoy#Deprem#İftar

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