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Bakan Ersoy, Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez'i ziyaret etti

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#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Prof. Dr. Mehmet Görmez#Türkiye Uluslararası İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
Bakan Ersoy, Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmezi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 12:20

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez ile bir araya geldi. Görüşmede üniversitenin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve gelecek dönem vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ersoy, Türkiye'nin medeniyet birikimini ilimle buluşturan çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Görüşmede, üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası akademik çalışmaları ile gelecek dönem hedefleri ele alındı.

Ersoy'a İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz eşlik etti.

Bakan Ersoy, Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmezi ziyaret etti

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez ile bir araya geldik. Üniversitenin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve gelecek dönem vizyonuna ilişkin kapsamlı bilgiler aldık. Medeniyet birikimimizi ilimle buluşturan, akademik üretimi güçlendiren ve uluslararası iş birliklerini önceleyen çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Nazik ev sahipliği ve üniversitenin çalışmaları hakkında paylaştığı kıymetli bilgiler için Prof. Dr. Mehmet Görmez'e teşekkür ediyorum."

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Bakan Ersoy, Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmezi ziyaret etti

ÜNİVERSİTENİN ÇALIŞMALARI VE GELECEK VİZYONU PAYLAŞILDI

Bakan Ersoy ile Görmez arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve uluslararası iş birliklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Üniversitenin gelecek dönem vizyonu ile eğitim ve araştırma alanındaki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların, uluslararası akademik iş birliklerin ve yükseköğretim alanındaki faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede, eğitim ve bilim alanında yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 

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#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Prof. Dr. Mehmet Görmez#Türkiye Uluslararası İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

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