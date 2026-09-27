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Bakan Ersoy: Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz

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#Turizm#Mehmet Nuri Ersoy#Doğa
Bakan Ersoy: Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 12:53

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin eşsiz doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek turizmin dört mevsime ve 81 ile yayılması hedefiyle çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik ve anlatılacak bir hikâye bulunduğunu belirterek, ülkenin köklü kültürü, eşsiz doğası ve misafirperverliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Bakan Ersoy: Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz

Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının turizm politikalarının temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikâye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz.

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Bakan Ersoy: Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz

Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.”

Bakan Ersoy: Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz

Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm değerlerinin dünyaya tanıtılmasında emeği bulunan sektör temsilcilerine de teşekkür ederek, “Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlu olsun.” dedi.

Bakan Ersoy: Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak için çalışıyoruz

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#Turizm#Mehmet Nuri Ersoy#Doğa

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