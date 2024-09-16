Bakan Ersoy: Turizmde İtalya’yı geçeceğiz

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Gaziantep’te katıldığı Kültür Yolu Festivali’nde gazetecilerle bir araya gelen Ersoy, özetle şu mesajları verdi:

EYLÜLDE ARTIŞ OLACAK: “Bu sene Almanya’da Avrupa Futbol Şampiyonası oldu, Fransa’da olimpiyatlar oldu. Ama biz bunlara rağmen ağustosu turizmde büyümeyle kapatıyoruz. Eylülde artış olacak. 3’üncü çeyrek sonunda 49 milyona ulaştı sayı. Yıl sonunda 60 milyona ulaşacağız.



HEDEF 60 MİLYON TURİST: Dünya sıralamasında turist sayısında biz 5’inci sıraya geldik, 4’üncü sıraya gelmeyi umuyoruz. İtalya’yı geçeceğimizi umuyoruz. Belediyelerin turizm master planı oluşturması gerekiyor, tüm belediyelere de yazı yazdık. Tüm dünya, körfez ülkeleri turizmden pay almak istiyor. Artık rakip çok.

BODRUM- ÇEŞME NEDEN PAHALI: Bugün Çeşme’nin, Bodrum’un sorunu başka. Tek tip turizme endeksli, tek pazara endeksli. Türk pazarına endeksli bir turizm stratejisi oluşturmuş. Okullar kapanınca, 15 Haziran sonu gibi başlıyor, ağustosun son haftası çekilmeye başlıyor. Burada sezonu uzatmamız lazım, turizm çeşitliliği getirmemiz lazım. Sadece İngiliz’e, Rus’a dayalı da olmaz. Çeşitlilik olması lazım. Ama maalesef kapalı kapılar arkasında farklı konuşuldu, çıkınca siyasallaştırıldı. O zamanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı resmen sabote etti. Bir yılın fiks maliyetlerini iki ayda çıkarmaya çalışırsanız maliyetleriniz yükseliyor.”

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‘TÜRSAB’DA KOKUŞMUŞ BİR YAPI VAR’

“TÜRSAB sektörün en büyük STK’sı değil. Otel STK’ları sektörün en büyük STK’sıdır. TÜRSAB dışında tüm STK’lar gönüllülük esasına dayanır. Zorunluluğu kaldırın TÜRSAB bir tane bile üye bulamaz. Yönetimindeki zafiyetlerden kaynaklı bu, bugün zorunluluğu kaldırın 6 ay içinde tüm üyelerini kaybeder. Maalesef orada kokuşmuş bir yapı var. Siyaseten aklınca muhalefet yapıyor. Siyaseten muhalefet yapması doğru değil, tarafsız olması gerekiyor. Siyaset yapacaksanız, atlama taşı olarak kullanmak istiyorsanız, o dönemler geçti artık.”