×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy tanıttı: ‘Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğü’

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Nuri Ersoy#Türkçe#Yunus Emre Enstitüsü
Bakan Ersoy tanıttı: ‘Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğü’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkçe’nin farklı coğrafyalardaki izlerini ortaya koyan Dünya Dillerinde Türkçe Sözlüğü’nü tanıttı.

Haberin Devamı

Uluslararası Anadili Günü kapsamında Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen Dünya Dillerinde Türkçe Projesi’nin tanıtım toplantısına katılan Bakan Ersoy, Kosova’dan Saraybosna’ya, Üsküp’ten Atina’ya ve Sofya’ya uzanan geniş coğrafyada Türkçe kökenli kelimelerin günlük yaşamda halen kullanıldığını ifade ederek, “Bugün Kosova’da kahvenizi fincanla değil de ‘fincani’ ile içersiniz. Saraybosna’da alışverişin kalbi hâlâ ‘çarşı’da atar. Üsküp’te bir dükkânın tabelasında ‘dukan’ kelimesiyle karşılaşırsınız. Atina sokaklarında ‘bakali’ sesini duyarsınız, Bükreş’te ‘ciorba’ diye telaffuz edilen ‘çorba’ ifadesi elbette tanıdık gelir” dedi. Bakan Ersoy, çalışmanın ortaya koyduğu verilerin bazı dillerde 2 bini aşan, bazılarında 1500’ün üzerinde Türkçe kökenli kelimenin kullanımda olduğunu gösterdiğini belirtti. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Nuri Ersoy#Türkçe#Yunus Emre Enstitüsü

BAKMADAN GEÇME!