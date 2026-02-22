Bakan Ersoy tanıttı: ‘Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğü’

Haberin Devamı

Uluslararası Anadili Günü kapsamında Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen Dünya Dillerinde Türkçe Projesi’nin tanıtım toplantısına katılan Bakan Ersoy, Kosova’dan Saraybosna’ya, Üsküp’ten Atina’ya ve Sofya’ya uzanan geniş coğrafyada Türkçe kökenli kelimelerin günlük yaşamda halen kullanıldığını ifade ederek, “Bugün Kosova’da kahvenizi fincanla değil de ‘fincani’ ile içersiniz. Saraybosna’da alışverişin kalbi hâlâ ‘çarşı’da atar. Üsküp’te bir dükkânın tabelasında ‘dukan’ kelimesiyle karşılaşırsınız. Atina sokaklarında ‘bakali’ sesini duyarsınız, Bükreş’te ‘ciorba’ diye telaffuz edilen ‘çorba’ ifadesi elbette tanıdık gelir” dedi. Bakan Ersoy, çalışmanın ortaya koyduğu verilerin bazı dillerde 2 bini aşan, bazılarında 1500’ün üzerinde Türkçe kökenli kelimenin kullanımda olduğunu gösterdiğini belirtti.