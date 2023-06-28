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Bakan Ersoy taksicilerle bayramlaştı

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kurban Bayramı#Taksici
Bakan Ersoy taksicilerle bayramlaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 15:03

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilini geçirdiği memleketi Antalya'da taksici esnafıyla sohbet edip bayramlarını kutladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, arife günü baba ocağı Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Ersoy, rahmetli babası Ali Haydar Ersoy'un adını taşıyan mahalle meydanının mermer levhası önünde oğlu Mehmet Reşat ile fotoğraf çektirdi.

Bakan Ersoy taksicilerle bayramlaştı

Daha sonra ilçede esnaf ziyareti yapan Ersoy, bir kahvehane önünde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik de eşlik etti.

Bakan Ersoy taksicilerle bayramlaştı

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Kurban Bayramı'nı Antalya'da geçiren Bakan Ersoy, bu sabah bayram namazı sonrasında kentin önemli turizm bölgelerinden Belek'te taksici esnafını ziyaret etti. Bakan Ersoy, Belek Taksi Durağı'nda iş başında olan taksici esnafıyla bayramlaşarak sohbet etti. Bakan Ersoy

yarın da AK Parti Antalya İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma törenine katılacak.

Bakan Ersoy taksicilerle bayramlaştı

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kurban Bayramı#Taksici

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