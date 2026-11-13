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Bakan Ersoy Sultanahmet Meydanı'nda turistlerle sohbet etti

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#Mehmet Nuri Ersoy#İstanbul#Sultanahmet
Bakan Ersoy Sultanahmet Meydanında turistlerle sohbet etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 12:07

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un tarihî yarımadasındaki Sultanahmet Meydanı’nı yürüyerek gezdi. Ersoy, meydanda sohbet ettiği turistlere İstanbul’u nasıl bulduklarını ve Türkiye’ye kaçıncı gelişleri olduğunu sordu. Türkiye’yi çok beğendiklerini dile getiren turistler, İstanbul gezilerine ilişkin izlenimlerini Bakan Ersoy’la paylaştı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un tarihî yarımadasındaki Sultanahmet Meydanı’nı yürüyerek gezdi. Vatandaşların ve turistlerin arasında yürüyen Ersoy’un çevresinde bir kalabalık olmaması dikkat çekti.

Bakan Ersoy Sultanahmet Meydanında turistlerle sohbet etti

Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasındaki meydanda turistlerle karşılaşan Bakan Ersoy, yürüyüşüne ara vererek kendileriyle sohbet etti. Ziyaretçilere İstanbul’u nasıl bulduklarını soran Ersoy, şehri gezerken edindikleri izlenimleri dinledi.

Bakan Ersoy Sultanahmet Meydanında turistlerle sohbet etti

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Samimi bir havada geçen sohbette Türkiye seyahatleri de gündeme geldi. Ersoy, turistlere Türkiye’ye ilk kez mi geldiklerini, daha önce de Türkiye’yi ziyaret edenlere ise kaçıncı gelişleri olduğunu sordu. Ziyaretçiler, Ersoy’un Türkiye’yi beğenip beğenmedikleri yönündeki sorusuna da Türkiye’yi çok beğendiklerini söyleyerek karşılık verdi.

Bakan Ersoy Sultanahmet Meydanında turistlerle sohbet etti

Sohbetin ardından meydandaki bir kestane tezgâhının önünde duran Bakan Ersoy, satıcıdan kestane aldı. Ersoy, aldığı kestaneleri yiyerek Sultanahmet Meydanı’nda dolaşmaya devam etti.

Bakan Ersoy Sultanahmet Meydanında turistlerle sohbet etti

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#Mehmet Nuri Ersoy#İstanbul#Sultanahmet

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