Bakan Ersoy: “Sahip olduğumuz mirası ve geleneği keşfetmeye devam edeceğiz”

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri” törenine katıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılım gösterdi. Kültür, sanat ve turizmin gelişmesine katkıda bulunan, söz konusu alanlarda eseri ve hizmeti bulunan ve sektöre doğrudan ve dolaylı olarak başarılı hizmet veren kişi, topluluk, kurum, kuruluş, tesis ve işletmeleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Özel Ödüllere 2021 yılında Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Türk Edebiyatı Vakfı ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı sahip oldu. Tören, ödül alan dernek ve vakıfların yaptığı çalışmaların anlatıldığı videonun izlenmesiyle başladı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Ersoy, sahip oldukları mirası ve geleneği keşfetmeye devam edeceklerini vurguladı.

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“NE DOĞUNUN NE DE BATININ KADİM ŞEHİRLERİ BİR GÜNDE KURULMAMIŞTIR”

Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde tüm bunların belirli sürekliliklerin neticesinde ortaya çıktığının net olarak görüldüğünü belirten Bakan Ersoy, “Kültürel ve sanatsal alanda iddia ortaya koyan toplumlarda yapılan çalışmaların çok uzun yıllara dönük olduğunu görürüz. Ne doğunun ne de batının kadim şehirleri bir günde kurulmamıştır. Dünyanın en saygın üniversiteleri, bilim merkezleri, kütüphaneleri, görkemli sanat yapıları üç ya da beş ayda inşa edilmemiştir. Bugün gidip gördüğümüz, incelerken büyük hayranlık duyduğumuz mekanlar; Düşünce ekolleri, edebiyat anlayışları, bilimsel atılımlar, felsefi ve ahlaki öğretiler günü birlik anlayışlarla meydana gelmemiştir. Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaları incelediğimizde tüm bunların belli sürekliliklerin neticesinde ortaya çıktığı net olarak görülmektedir” diye konuştu.

“SAHİP OLDUĞUMUZ MİRASI VE GELENEĞİ KEŞFETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi yapılar ve tarihi yapanların köklü geleneklerin içerisinden süzülerek ortaya çıktığını anlatarak, “Tarihi yapılar ve tarihi yapanlar köklü geleneklerin içerisinden süzülerek ortaya çıkarlar. Bu açıdan Mevlana’nın, Yunus’un, Sinan’ın, Tanpınar’ın, Sezai Karakoç’un bu topraklardan çıkması asla bir tesadüf değildir. Onlar aynı geleneği farklı dönemlerde temsil eden köşe taşlarıdır. Küreselleşmenin tüm kültürlerin tek potada eritileceği yönündeki temel varsayımına karşı bizler güçlü bir gelecek kurmak adına sahip olduğumuz mirası ve geleneği keşfetmeye devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki o mirasa sahip olmadan, kültür alanında uzun vadeli çalışmalar yapmadan güçlü bir gelecek inşa etmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

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“FARKLI ALANLARDA DA GELENEKLERİ DİRİ TUTMAK DURUMUNDAYIZ”

Çalışmalarını güçlü bir gelecek kurmak adına sahip oldukları mirası ve geleneği keşfetmeye devam ederek sürdürdüklerini açıklayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaların gelenekselleşmesinin, geçmişi geleceğe taşıma konusunda büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin 1979’dan itibaren devam etmesi gibi farklı alanlarda da gelenekleri diri tutmak durumundayız. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek; sinemada, romanda, resimde, güzel sanatlarda kendimize ait bir üslup kurabilirsek, geleneksel sanatları çağdaş bir anlayışla bugüne taşımayı başarabilirsek o zaman çok daha güçlü bir gelecek tasavvuruna da sahip olmamız mümkün olacaktır.”

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, törenin açılış konuşmalarının ardından 2021 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin sahiplerine ödüllerini takdim etti.