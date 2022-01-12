Bakan Ersoy ‘O Günün Hikayesi’ filminin galasına katıldı

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İstiklal Marşı’nın kabul edildiği günü anlatan O Günün Hikayesi filminin galası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın kabul edildiği gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen demokratik tartışmaları, TBMM tutanakları dayanarak anlatan yapımın galası Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Gösterimine Bakan Ersoy’un yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ergon Ersoy, filmin oyuncu ve yapım kadrosu da katılım sağladı. Film gösterimi öncesi gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Ersoy, “Perdede yansımasına şahitlik edeceğiniz ‘O Gün’, her türlü olumsuzluğa rağmen umutsuzluğa düşmeyenlerin, işgalin ve zulmün gölgesinin kapladığı vatan toprağını karanlığa teslim etmeyenlerin, yokluk, yoksunluk ve asırların yorgunluğu omuzlarına çöktüğü halde diz çökmeyenlerin hayatından bir kesittir. O kesit ki 10 kıta, 41 mısra içinde Türk milletinin kimlik ve karakterini resmeden manzum bir destanın, milli iradenin sesi ve sözü haline geliş sürecini barındıran ve bütün bu duyguların en yoğun şekilde yaşandığı özel bir zaman dilimidir” diye konuştu.

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“KİMSENİN GÜCÜ BU MİLLETE BİR DAHA ‘İSTİKLAL MARŞI’ YAZDIRMAYA YETMEZ”



İstiklal Marşı'nın Türk milletinin kişiliğini yansıttığını belirten Ersoy, “İstiklal Marşı, milletimizin tarih sayfalarına bağımsızlık karakterini, cesaretini, sebat ve metanetini en net ve derin anlamlarıyla bir kez daha nakşettiği günlerde; vatan toprağının üstünde olduğu kadar kendi iç dünyasında verdiği mücadelenin, ‘kendim olarak kalacağım, inandığım gibi yaşayacağım’ kararlılığının en net ifadesidir. O dizeler ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ duasının dile ve söze vuran şavkıdır. Geçerliliğini kaybetmeyen zamansız bir öğüt, bir hatırlatmadır. Bu milletin kimliği, kişiliği, tarihi mısra mısra İstiklal Marşı’nda vücut bulmaktadır. Nasıl yaşadık, ne için yaşıyoruz sorularına cevap ve bu minvalde yarınlara bir nasihattir. O nasihat dün olduğu gibi bugün de bizin yaşam şiarımızdır ve bu şiar gelecekte de çocuklarımızla birlikte milletimizin yolunu aydınlatmayı sürdürecektir. Bundan şüphemiz yoktur zira Allah’ın izniyle kimsenin gücü bu millete bir daha ‘İstiklal Marşı’ yazdırmaya yetmez” ifadelerini kullandı.

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“MEHMET AKİF ERSOY, NESİLDEN NESLE AKTARILACAK BİR MİRAS BIRAKMIŞTIR”



Mehmet Akif Ersoy’un edebiyatta eşsiz bir kalem olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Milli duruşu, millet ve vatan sevdasıyla tarihte iz bırakan bir mücadele insanı, fikirleriyle yolumuza ışık tutan bir düşünür Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılırken o tarihi dönemeçte büyük hizmetlerde bulunmuş ve geride nesilden nesile aktarılacak bir miras bırakmıştır” açıklamasında bulundu.

Galada Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ergon Ersoy da filmde emeği geçen herkese teşekkür etti.