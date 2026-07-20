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Bakan Ersoy, Nilay Tahiroğlu ve Tan Sağtürk ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Nilay Tahiroğlu#Tan Sağtürk#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Bakan Ersoy, Nilay Tahiroğlu ve Tan Sağtürk ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 10:50

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu ile Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk ile bir araya geldi.

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Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye; Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Vekili Barış Salcan da katıldı. Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her iki sanatçıyı da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bakan Ersoy, Nilay Tahiroğlu ve Tan Sağtürk ile görüştü

Bakan Ersoy, "Ülkemizi uluslararası alanda gururlandıran kıymetli sanatçımız Nilay Tahiroğlu ve Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ile Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen değerli çalışma arkadaşım, usta sanatçı Tan Sağtürk ile bakanlığımızda bir araya geldik. Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen, balenin olimpiyatları olarak anılan 15'inci Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Türk bale tarihinde bir ilki gerçekleştirerek özel diploma ödülüne layık görülen ve dünyanın en iyi ilk 5 bale dansçısı arasına giren Nilay Tahiroğlu, hepimize büyük bir gurur yaşattı. Uluslararası Bale Birliği Genel Kurulu'nda oy birliğiyle Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk'ün ise Türk balesini uluslararası alanda daha da ileri taşıyacağına inanıyor; yeni görevinde başarılar diliyorum. Her iki kıymetli sanatçımızı da gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

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#Nilay Tahiroğlu#Tan Sağtürk#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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