Bakan Ersoy müjdeyi verdi: 2 proje başlıyor

1. ÇEŞME'Yİ CANNES YAPACAĞIZ

(‘Kanal Çeşme’ iddialarına cevap vererek) Kanal Çeşme projesini basından ve sosyal medyadan öğrendim. Gücü olan bir grup değil. Muhtemelen çizip, kapı kapı dolaşmışlar. Devletle alakası olmayan bir proje ve kesinlikle yanlış... Hiçbir zaman aklımıza kanal gelmedi, gelmez de... Ege’nin cazibesini artırmak için Çeşme ve Didim’i merkez olarak belirledik. Antalya’ya 40 defa gelen yabancılar var. Eğer farklı alternatifler sunmazsak, bir süre sonra onları kaybedeceğiz. Bu sebeple Çeşme’yi Cannes gibi yapacağız.

SAHİLLER AÇIK OLACAK

Hem Hazine arazilerini hem de kamulaştıracağımız alanları değerlendirerek, genel kullanıma açık, uzun bir sahil bandı yapacağız. Toplam 9 bin 574 hektarlık çalışma alanımız var. Bunun 8 bin 946 hektarı kamu alanı. Proje Alaçatı’da başlıyor, Urla’ya kadar gidiyor. Burada denize sıfır oteller görmeyeceksiniz Antalya’daki gibi... Otellerle kıyı arasından yol geçecek. Yer yer 100 metre, 1000 metre gibi açık alan olacak. Cannes gibi düşünün. Ege Bölgesi’nde sezon kısadır. Yatırımcı açısından, esnaf açısından... Ağustosun üçüncü haftasından sonra sezon biter. Biz 12 aylık turizme uygun hale getireceğiz burayı. Nitelikli spor tesisleri yapılacak. 20 golf sahası, turnuvaların yapılmasına uygun spor alanları, seyircili sahalar olacak. Termal su var, onu da otellere vereceğiz. Kışın da turistin gelmesini sağlayacağız. Geniş kitleler için kongre ve fuar etkinliklerini buraya çekeceğiz. Ege’nin en büyük müzesini Çeşme’de inşa edeceğiz. Ayrıca lavanta bahçeleri gibi tabiat turizmi alanımız olacak. Bisiklet parkurları yapacağız. Bisiklet turizminin pazarı Avrupa’da 44 milyar dolar ama en iyi rotalar Türkiye’de. Bütün Ege’yi kapsayacak bir bisiklet rotamız olacak.

TARIM ALANLARI HARİÇ

İşlenmiş tarım alanları var bölgede, onlara dokunmayacağız. Oraları da ‘agroturizm’ alanı olarak kullanacağız. Bir Tema Park da planladık. Stüdyolar, platolar oluşturacağız. Oyuncular kalmaktan keyif duyacak. Buranın iç sektör tarafından da desteklenmesi lazım. Sadece yabancı filmleri çekerek kâr etme şansı yok. Çok cazip bir merkez olacak. Herkese öneriyoruz, konuşuyoruz. Dünyadaki vergi avantajları neyse, buraya aktarmak istiyoruz. Böyle bir film stüdyosu ile burayı desteklemek istiyoruz.

İKİNCİ ADRESİMİZ DİDİM

Projeyi STK’lar ve Çeşme Belediyesi’ni bilgilendirerek yapacağız. Önümüzdeki hafta başlıyoruz. Çağırdık onları ‘Gelin anlatalım’ diye. Sonra uluslararası ve yerli konsorsiyumla oluşan mimari grupla, projenin yapılması için anlaşmanız gerekiyor. Birkaç grubu yarışmaya sokacaksınız, kazananla anlaşacaksınız. Bunlar bittikten sonra lansman yapıp, ihaleye çıkabiliriz. Burası 15-20 milyar dolarlık bir yatırımı Türkiye’ye çeker. Yıllık 3-4 miyar dolar arasında da işletme geliri öngörüyoruz. Hedefimiz; yıl sonuna kadar yüzde 2’lik kamulaştırma kısımlarını bitirip, firmayı belirleyip, 2021’in üçüncü çeyreği sonuna kadar bütün bu projeyi yapıp, son çeyreğinde de yatırımcıları çağırmak. 2022-2023 gibi de bu proje devreye girer. Bunu Didim’e de yapmak istiyoruz.

2. 'BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU' GELİYOR

Türkiye’nin turizm gelirlerini artıracak nitelikli projelerinden biri de Galataport... Nisan’da ilk gemi yanaşacak. Buraya gelecek turistler için özel bir güzergâh belirledik. ‘Beyoğlu Kültür Yolu’ dediğimiz bu güzergâhın ilk durağı Galata Kulesi olacak. Galata Mevlihanesi ve Narmanlı Han ile yolculuk sürecek. Ardından Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi misafirlerini karşılayacak. Sonra Emek Sineması ve Atlas Pasajı’na geçilecek, son durak da Atatürk Kültür Merkezi olacak. Galata Kulesi’nin işletmesini devralacağız, bir düzenleme yapacağız. Orada aykırı bir bina var, zamanında yapılmış, kamulaştıracağız, o meydanı doğal akışına getireceğiz ve anfitiyatro yapacağız. Güzergâh boyunca güzel sanatlar, opera, bale, sergi, sinema, kısa film, kitap, el işi ürünlerinin sergilendiği yerler olacak. Çok amaçlı kullanım alanları, restoran ve kafeler, galeriler, müzeler bulunacak. Amacımız, mayıstan ekime kadar, her yıl 6 aylık bir aktivite güzergâhı oluşturmak. Bu yaz başlıyoruz. Amacımız, Beyoğlu’nu eski canlılığına kavuşturmak.