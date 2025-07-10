Bakan Ersoy: Kütüphanelerimiz, ülkemizin gelişimine yön veren proaktif yapılar

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir'de Vali İsmail Ustaoğlu'yu ziyaretinin ardından 105 bin kitap kapasitesi bulunan ve aynı anda 770 kişiyi ağırlayabilen Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Binanın konferans salonundaki açılışta konuşan Bakan Ersoy, "Yaşayan kütüphane yaklaşımımız sayesinde halk kütüphanelerimizi, sadece bilgiye erişim sağlayan yapılar değil; aynı zamanda bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü yaşam alanları hâline getirdik. Yeni hedefimiz kütüphaneleri yalnızca okuma alanı olmaktan çıkarıp, düşünen, üreten ve dönüştüren bireylerin yetiştiği, topluma yön veren merkezler haline getirmektir. 'Üreten kütüphaneler' vizyonuyla artık kütüphanelerimiz, ülkemizin gelişimine yalnızca eşlik eden değil, ona yön veren proaktif yapılar olarak katkı sunacaklardır. Üreten kütüphaneler, yalnızca okuma kültürünü yaygınlaştırmakla kalmayacak; bireylerin deneyimleyerek öğrenmesini, böylece bilgiyle birlikte üretim süreçlerine katılmasını da mümkün kılacaktır. İhtisas kütüphanelerimiz de farklı sektörlerin bilgi ihtiyacına yönelik derinleşmiş ve nitelikli içerikler sunarken; sanat, edebiyat ve geleneksel el sanatları alanındaki atölye ve etkinliklerle bireyleri kültürel üretime teşvik ediyor. Aynı zamanda inovasyon ve girişimciliğe zemin hazırlayarak kütüphanelerimizi fikirlerin filizlendiği ve projelerin hayat bulduğu gelişim merkezlerine dönüştürüyoruz. 'Üreten kütüphane' yaklaşımımız, bireylerin yalnızca bilgiye erişen değil, aynı zamanda bilgi ve içerik üreten, düşünen ve katkı sunan aktif öznelere dönüşmesini hedeflemektedir. Bu vizyon doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında bin 300'ü aşkın halk kütüphanesiyle hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla 26 müstakil bebek kütüphanesi, 59 müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi, 20 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanesi, 12 AVM kütüphanesi, ceza ve tevkif evi kampüslerindeki 10 adalet halk kütüphanemiz, havalimanı ve gar kütüphanelerimizle halkımıza çok yönlü ve kapsayıcı bir kütüphane hizmet modeli sunuyoruz" dedi.

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Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkesir İl Halk Kütüphanemiz, 5 bin 650 metrekarelik kullanım alanı, 105 bin kitap kapasitesi ve aynı anda 770 kişiyi ağırlayabilen altyapısıyla sadece şehrimizin değil, tüm bölgenin kültürel belleğine yön verecek nitelikte bir merkez olarak tasarlandı.Her yaştan bireyin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilen kütüphanemizi; 0-3 ve 4-6 yaş grubu için bebek ve çocuk bölümleri, gençlik ve yetişkin okuma salonları, grup çalışma alanları, internet ve multimedya salonları ile sizlerin hizmetine sunduk. Ayrıca dene-yap, kimya, matematik ve zekâ atölyeleri, konferans salonu, cep sineması, süreli yayın bölümü ve kent kitaplığı gibi alanlarla kütüphanemiz, Balıkesir'in kültürel ve eğitsel hayatına çok boyutlu katkılar sağlayacaktır. Bugün itibarıyla Balıkesir'de 1 il halk, 4 çocuk, 3 şube, 1 kasaba ve 17 ilçe halk kütüphanesi olmak üzere toplam 26 halk kütüphanemiz ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu hizmet ağı, sadece şehir merkezlerindeki yerleşik kütüphanelerle sınırlı kalmayıp Gezici Kütüphane aracımız sayesinde kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızı da bilgiyle buluşturmaktadır. Son 5 yılda Balıkesir'de kütüphane hizmetlerini genişletmek adına kararlılıkla önemli adımlar attık. Edremit İlçe Halk Kütüphanemiz modern binasında hizmete başladı. Havran, İvrindi, Dursunbey, Marmara Adası ve Saraylar'da yeni hak kütüphanelerimizi belediyelerimiz ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla da iş birliği yaparak hizmete açtık. Burhaniye'de de yeni kütüphane binamız bitmek üzere. 2024 yılı itibarıyla Balıkesir'deki halk kütüphanelerimiz, 600 bini aşkın kitap, 350 binin üzerinde materyal, 150 binden fazla kayıtlı üye bugüne kadarki en yüksek hizmet kapasitesine ulaşarak rekor kırmıştır" dedi.

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Konuşmaların ardından binayı dolaşan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, çocuklarla zaman geçirdi. Çocuklardan isteği olup olmadığını soran Bakan Ersoy'a minikler 'Oyuncak' şeklinde cevap verdi. Törenin sonunda bina önünde açılış kurdelesi kesildi.