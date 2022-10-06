Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy: 'Kültür Yolu Festivalleri' il sayımızı 10'a çıkartacağız

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Yolu Festivalleri#Kültür Ve Turizm Bakanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 00:12

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kültür Yolu Festivalleri' ile ilgili "İki farklı bölgemizden iki şehrimizi daha katarak, etkinliğe katılan il sayımızı 10'a çıkartacağız" dedi.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da 'Genç Sanat: 8'inci Güncel Sanat Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreni' ve 'Cristine Opolais ile Murat Karahan Konseri' etkinliklerine katıldı. Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri hakkında "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir sanat etkinliği var. Bu yıl 8'incisini düzenliyoruz. Bu sene Güncel Sanat Yarışması şeklinde düzenlendi. Buradaki amacımız; güncel sanatla gençlerimizin uyumunun sağlamak, onları ödüllendirerek sanat üretimlerini arttırmak. Çok büyük heyecanla başladı Kültür Yolu Festivali. İlk olarak Çanakkale ile başladık. Ardından Konya takip etti. Şimdi İstanbul ve Ankara'daki festivallerimiz devam ediyor.

Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri il sayımızı 10a çıkartacağız

Haberin Devamı

Haftaya da 'Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali' ile devam edeceğiz. Her sene daha fazla sanatçımız katılıyor. Bu sene 5 festivalimize yaklaşık 3 bin etkinlik, 15 binden fazla da sanatçı katılıyor. Her sene daha da fazla olması bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki seneden itibaren il sayımızı 10'a çıkartacağız. Şu anda kesinleşen illerimiz de var. Nisan ayında Adana Portakal Çiçeği Festivali ve Nisan ayının sonuna doğru da İzmir Efes Kültür Yolu Festivali iki şehrimiz katılıyor. Önümüzdeki yıl eylül ayında Gaziantep'i de dahil ettik bu seriye. İki farklı bölgemizden iki şehrimizi daha katarak, etkinliğe katılan büyükşehir sayısını 10'a çıkartacağız. Kültür ve sanatla vatandaşımızın hızlı bir şekilde buluşmasını sağlıyoruz ama her şeyden önce sanatçılarımızı desteklemiş oluyoruz."

Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri il sayımızı 10a çıkartacağız

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Yolu Festivalleri#Kültür Ve Turizm Bakanı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı