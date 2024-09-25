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Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergi ve atölyeleri ziyaret etti

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Yolu Festivali#Ankara
Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergi ve atölyeleri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 16:03

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni, "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni ve "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni ziyaret etti.

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Bakan Ersoy, ATO Congresium'da, güzel sanatlar eğitimi alan 17-27 yaş arasındaki öğrenci ve mezunların eserlerinin yer aldığı "Fresh Ankara 3. Çağdaş Sanat Sergisi"ni gezdi, serginin küratörlüğünü üstlenen sanat tarihçisi Prof. Dr. Kıymet Giray'dan bilgi aldı.

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergi ve atölyeleri ziyaret etti

ATİS Fuarcılık tarafından düzenlenen sergi kapsamında öğrencilerle sohbet eden Ersoy, gençlerle eserleri ve çalışmalarına ilişkin konuştu.

Bakan Ersoy, Geleneksel Türk El Sanatları Vakfınca ATO Congesium'un asma katında açılan "Asya'dan Anadolu'ya Türk El Halısı Sergisi"ni de ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergi ve atölyeleri ziyaret etti

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Bazı tabloları halıya dokunan duayen ressam Prof. Devrim Erbil ve Vakıf Başkanı Kerim Sefer'le görüşen Ersoy, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergi ve atölyeleri ziyaret etti

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve okulların açtığı "Yüz Yüze Çocuk Atölyeleri"ni de ziyaret eden Ersoy, ahşap, lazer yazıcı atölyelerinde deneyim kazanan çocuklarla sohbet etti.

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergi ve atölyeleri ziyaret etti

Ziyaretlerinde Bakan Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran eşlik etti.

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergi ve atölyeleri ziyaret etti

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergi ve atölyeleri ziyaret etti

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergi ve atölyeleri ziyaret etti

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergi ve atölyeleri ziyaret etti


 

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Yolu Festivali#Ankara

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