Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bakan Ersoy, "Kültür, bir milletin hayat hikayesidir. Bütün yaşanmışlıklardan süzülüp gelen özdür. Nesilden nesile, kuşaktan kuşağa aktarılır. Coğrafyalar arasında yol alır, beslenir, gelişir, zenginleşerek dallanıp budaklanır. Ama özünden, ait olduğu gövdeden, beslendiği köklerden asla kopmaz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, kültürün toplumun kimliğini şekillendiren en temel unsur olduğunu vurgulayarak, "Kimlik vesikası gibi ayırt edicidir, geçici değil kalıcıdır. Yaşamın içinde, onun ayrılmaz bir parçası olarak varlığını sürdürür. Tüketim malzemesi değildir, bitirilemez, ikame edilemez. Eğer ki bir toplum kültür kavramını tüketimle özdeşleştirmişse tükettiği şey aslen kendi kimliği ve varlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk kültürünün zenginliğinin, onu şekillendiren ve yaşatan insanlar sayesinde bugüne ulaştığını anlatan Ersoy, "Nasıl ki bizi biz yapan özgün değerlerimizden ödün vermemiz söz konusu olamazsa, o değerleri koruyan ve yaşatan alimlerimizden, ustalarımızdan, sanatkarlarımızdan da vazgeçmemiz mümkün değildir. Bütün bu taltiflerin ardındaki yegane düşünce budur. Binlerce yıllık kadim Türk kültür ve sanatını, gelenek ve göreneğini ayakta tutanlara minnetimizi sunmak, emeğe, alın terine, vakfedilmiş koca bir ömre vefamızı göstermek iradesi bizi bugün bir kez daha bir araya getirmiştir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin 1979'dan bu yana, Türk kültür ve sanatına hizmet eden kişi ve kurumlara takdim edildiğini hatırlatan Ersoy, "Yarım asra yaklaşan geçmişiyle bu ödüller, aziz milletimizin takdir ve teşekkürünün Bakanlığımızın şahsında vücut bulmuş bir simgesidir." dedi.

"Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" programının da aynı bilincin ürünü olduğunu dile getiren Ersoy, kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasında bu isimlerin büyük rol üstlendiğini kaydetti.

Ersoy, "2008-2024 yılları arasında 90 kişi ve 2 grup olmak üzere toplam 92 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan ve taltif etmiş bulunuyoruz. Bugün bu istisnai listeye 10 isim daha eklemenin gururunu yaşıyor, bu gururu sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar listede yer alan 20 ismin vefat ettiğini belirten Ersoy, bu isimlere Allah'tan rahmet dileyerek, emanetlerine sahip çıkılmasının önemine dikkati çekti.

"BU MİLLET VAR ETTİĞİ VE VARLIK BULDUĞU DEĞERLERDEN ASLA VAZGEÇMEDİ"

Bakan Ersoy, verilen ödüllerin ve düzenlenen etkinliklerin, Türk kültürüne samimiyetle sahip çıkıldığı sürece anlamlı olacağını belirterek, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Geçmişte milli ve manevi değerlerin, "küçümsendiği, ayıplandığı, inkar edilip unutturulmaya çalışıldığı" dönemler yaşandığını belirten Ersoy, "Devletin çatısı altında, aziz milletimizi kendi özüne yabancılaştırmak için çalışıldığı zamanlar oldu. Çağdaşlık, modernizm, medeniyet kisvesi altında geçmişimizi, kimliğimizi reddetmeyi marifet sayan, özenti ve taklidi yücelten anlayışlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Ancak 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' diyerek yolu açıkça gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bu millet, var ettiği ve varlık bulduğu değerlerden asla vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.

Ersoy, milletin içinden çıkan sanat insanlarının, kimi zaman bağlamanın teliyle kurdukları köprülerle kimi zaman ebrudan çiniye uzanan motiflerle kültürel özün yaşatılmasına katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kimi mısra mısra, kelime kelime medeniyet mirasımızı kayıt altına aldı; kimi deriden ahşaba, metalden kağıda değişen nice madde ve form içinde değişmez kimliğimizi anlattı. İlim oldular, fikir oldular, duygu oldular ve bize ayna tuttular. İşte bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, böylesi özel insanlara sahip çıkmanın ve onların emeğini zayi etmemenin gayretini vermekte, bunun gereğini yapmaktayız. Devlet geleneğimizin temel taşı olan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı içinde, ilim ve sanat erbaplarına, sonuna kadar hak edilmiş özel bir parantez açmaktayız. Biliyoruz ki bu milletin bağrından daha nice insan hazineleri çıkacak, açtığımız bu parantez asla kapanmayacaktır."

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kültür ve sanat alanındaki destekleri için teşekkür ederek, ödül alan ilim ve sanat insanlarını kutladı, Türk kültürüne emek verenlere şükranlarını sundu.