Bakan Ersoy: 'Konya'yı Türkiye'nin yeni turizm yüzlerinden biri haline getireceğiz'

Ersoy, Ecdat Parkı'nda Coğrafi İşaretli Ürünler Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, Konya'da Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldığını anımsattı.

Çatalhöyük'ün 9 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu, Anadolu tarihinde ve arkeolojisinde çok önemli yer tuttuğunu belirten Ersoy, ören yerinin yerleşik hayata en iyi örnekleri teşkil eden, Türkiye'nin en değerli hazinelerinden biri olduğu vurguladı.

"KONYA'YI ARTIK SADECE TİCARET VE TARIM DEĞİL TURİZM ŞEHRİ OLARAK DA ANILMASINI İSTİYORUZ"

Ersoy, Konya'da belediye ile kentin turizm potansiyelinin öne çıkarılması için çalıştıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konya'nın ticaretten, sanayiden ve tarımdan aldığı gelirin çok daha fazlasını turizmden elde edebilecek şekilde hazır hale getirmek istiyoruz çünkü ihtiyaç duyulan potansiyel fazlasıyla var. Sadece onu biraz daha parlatıp, gerekli altyapıyı oluşturup, Konya'nın artık sadece ticaret ve tarım değil, turizm şehri olarak da anılmasını istiyoruz. Bu bağlamda Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok nokta tespit edildi. Şimdi onları çok hızlı şekilde hem alt hem de üstyapı olarak, restorasyon olarak belediyemizle hazırlıyoruz. 2023'e kadar Konya'yı tekrar turizmde marka bir şehir yapacağız."

"KONYA'YI TÜRKİYE'NİN YENİ TURİZM YÜZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Ecdat Parkı'nda güzel bir sunumla karşılaştığını aktaran Ersoy, Konya'nın gastronomisinin çok ileri seviyede olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, Konya'ya has lezzetler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"4 tanesi coğrafi işaret aldı, 6 tane de bugün alıyorsunuz. 51 tane başvurunuz var. İnşallah tamamına da alacaksınız. Turizm ve gastronomi şehri olmak, sadece coğrafi işaretler alarak olmuyor. Bunların yerinde test edilip tadılabileceği keyifli ortamların hazırlanması gerekiyor. Bu bağlamda sokak sağlıklaştırma çalışmaları olsun yeni caddeler olsun Konya Büyükşehir Belediyemiz çok ciddi hazırlıklar yapıyor. Onları inşallah çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Gerçekten Konya'yı turizmin tamamlayıcısı olan gastronomisiyle birlikte tescilli bir şehir haline getirip, Türkiye'nin yeni turizm yüzlerinden biri haline getireceğiz diye düşünüyorum."

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