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Bakan Ersoy: Kıbrıs Barış Harekâtı'nın aziz emanetine sahip çıkıyoruz

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#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Kıbrıs Barış Harekatı#Bayrak
Bakan Ersoy: Kıbrıs Barış Harekâtının aziz emanetine sahip çıkıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 16:59

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Mehmetçik tarafından kullanılan ve çatışmalarda zarar gören Türk bayrağının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındığını açıkladı. Gaziantep’te restore edilecek bayrak, çalışmaların tamamlanmasının ardından 36 yıldır emaneti muhafaza eden Aynur Gazcıoğlu’na yeniden teslim edilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın izlerini taşıyan Türk bayrağının koruma ve restorasyon sürecine alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Aziz Emanetine Sahip Çıkıyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın izlerini taşıyan, üzerinde yırtık ve delikler bulunan Türk bayrağımız, Sayın Aynur Gazcıoğlu Teyzemiz tarafından 36 yıldır büyük bir titizlikle muhafaza ediliyordu. Bu kıymetli emaneti, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla teslim aldık. Bayrağımızı, Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarında uzmanlarımızın titiz çalışmalarıyla aslına uygun biçimde restore edeceğiz. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bayrağımızı yeniden Aynur Teyzemize teslim ederek gelecek nesillere ulaşmasını sağlayacağız. Bu emaneti yıllarca aynı vefa ve hassasiyetle koruyan Aynur Teyzemize gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü ve istikbali uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

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Bakan Ersoy: Kıbrıs Barış Harekâtının aziz emanetine sahip çıkıyoruz

36 YİLDİR GÖNYELİ’DEKİ EVİNDE KORUDU

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Mehmetçik tarafından kullanıldığı ve çatışmalarda zarar gördüğü belirtilen Türk bayrağı, 1990 yılında KKTC’ye yerleşen Aynur Gazcıoğlu’na Kıbrıslı Türk komşusu tarafından emanet edildi.

Üzerinde yırtık ve delikler bulunan bayrak, Gazcıoğlu’nun Gönyeli’deki evinde 36 yıl boyunca büyük bir titizlikle muhafaza edildi.
Tarihî emanet, bakım ve koruma çalışmalarının yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Gazcıoğlu’ndan teslim alındı.

Bakan Ersoy: Kıbrıs Barış Harekâtının aziz emanetine sahip çıkıyoruz

RESTORASYON SÜRECİNİN HER AŞAMASİ KAYİT ALTİNA ALİNACAK

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KKTC’den Türkiye’ye getirilen bayrak, Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarına gönderildi.

Uzmanlar tarafından yürütülecek çalışmalarda bayrağın mevcut durumu ayrıntılı olarak incelenecek ve gerekli müdahaleler aslına uygun biçimde gerçekleştirilecek. Restorasyon ve konservasyon sürecinin bütün aşamaları belge ve fotoğraflarla kayıt altına alınacak.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Türk bayrağı yeniden Aynur Gazcıoğlu’na teslim edilerek gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

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#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Kıbrıs Barış Harekatı#Bayrak

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