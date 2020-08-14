Bakan Ersoy: Kendimize karşı dürüst olmak, bu yolun yolcusu olmanın ilk şartıdır

Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 749’uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali İnce Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve davetliler katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, "749 yıllık döngüde zaman yine Hünkar mevsimine erişti. Her yıl olduğu gibi bu dergahın havasını solumak, lezzetini paylaşmak; aşından da aşkından da tüm canların nasiplenmesini sağlamak derdiyle dertlendik. Bu güzel derdin bir nebze olsun hakkını vermek için bir araya geldik" diye konuştu.

’YOL BİLENE YER TARİF EDİLMEZ’

Hacı Bektaş Veli’yi anlatan Bakan Ersoy, "12’nci asırda Yesevi deryasından dünyaya 99 bin dalga salındı. O dalgalar hedeflerine varıp kıyılara vurdukça yeni dalgalara derya oldular. İşte bu manevi selin 13’üncü asırdaki en derin temsilcilerinden biri şüphesiz büyük veli Hacı Bektaş’tır. Onun dosdoğru bir yolda, sade ve anlaşılır öğütlerle bize rehberlik ettiğini görüyoruz. Öyle ki hemen hepimiz onu anladığımızı ifade etmekteyiz. Ancak esas olan anladıklarımızı hayatımıza ne kadar tatbik ettiğimizdir. Zira eyleme dökülmeyen düşüncenin, ortaya konulmayan iradenin bir anlamı yoktur. Hacı Bektaş-ı Veli bize canlar diye seslenir. İsim ya da namımız, dilimiz ya da toprağımız, velhasıl hiçbir farklılığımız onun dergahında ayrıma tabii tutulmaz. Zaten marifet, farklı olanlardan bir ve bütün meydana getirebilmektir. Yol bilene yer tarif edilmez. Bilmeyene yardım gerekir. İşte büyük velinin rehberliği de bilmediğini öğrenmek isteyenlere ışık tutar" dedi.

’MUHABBETLE ÇEVREMİZE EL UZATACAĞIZ’

Hacı Bektaş Veli’nin öğütlerine değinen Bakan Ersoy, "Cehalete karşı mücadele vermeli; sevgiyle, sabırla, hoş görüyle nefsimizi zapt etmeliyiz. İlim böyle kazanılır ve ilahi aşk makamına böyle yol alınır. Kendimize karşı dürüst olmak bu yolun yolcusu olmanın şüphesiz ilk şartıdır. Onun ’Ne ararsan kendinde ara’ öğüdüne kulak verip özümüzü sorgulamamız gerekiyor. Göreceğiz ki başkasında kınadığımız davranışları ve tavırları, benliğimiz söz konusu olduğunda, haklı olma bahanesine sığınıp biz de sergileyebiliyoruz. Öyleyse yanlış ile doğrunun muhasebesini önce kendimizde yapacak, sonra muhabbetle çevremize el uzatacağız" diye konuştu.

’DİK DURMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Hacı Bektaş Veli ile ilgili sözlerini sürdüren Bakan Ersoy şöyle konuştu:

"Bu noktada şunu asla unutmamalıyız, çocuklarımızın geleceği, içinde yaşadıkları dünyanın kaderiyle birdir. Dolayısıyla mücadelemiz hem bireysel hem evrenseldir. Nasıl ki Yesevi, Hacı Bektaş, Mevlana ve Yunus gibi gönül erlerimiz tüm insanlık için bir ışıksa; bizler de aynı derecede ufkumuzu ve gönlümüzü geniş tutmalıyız. Bu yıl, ’Bir Veli’nin Varisiyiz, Mirasımız Aşktır Bizim’ diyoruz. Hepimiz biliyoruz ki aşk doğduğu gönülden taşmaz ise gerçek bir aşk değildir. Gönlü sevdasına dar gelenlerden olalım inşallah. Bugün dünyada savaşlar, işgaller, zulümler bitmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, yürüttüğü politikalarla bu şer selini kurutmak için birçok coğrafyada mücadele veriyor. Bu mücadelenin fiili kısmında olduğu kadar, manevi kısmında da bizlere görev düşüyor. Milletçe yanlışın karşısında doğru olmaktan ve dik durmaktan vazgeçmeyeceğiz."

’İNSANLIĞIN HACI BEKTAŞ GİBİ MANEVİ REHBERLERE İHTİYACI VAR’

Koronavirüs salgını nedeniyle katılımcı sayısının az olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Bu yıl pandemi nedeniyle katılımı sınırlı tutmak durumunda kaldık. Ancak 2021’de UNESCO ile birlikte, vefatının 750’nci yıl dönümünde Hacı Bektaş-ı Veli’nin gönül bahçesinde çok daha geniş kitleleri ağırlayacağız. Bugün insanlığın Hacı Bektaş gibi manevi rehberlere her zamankinden fazla ihtiyacı var. Bu da bizlere sorumluluk yüklemektedir. Gereğini yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri’nin onu anlamak kadar, onun düsturunda yaşamamıza da vesile olmasını temenni ediyorum. Nevşehir Valiliğine ve Belediyesine, UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. İlim ve irfan dergahının sultanı Hacı Bektaş-ı Veli’yi rahmetle anıyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.