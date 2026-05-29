Bakan Ersoy: “Karahantepe’yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız”

Şanlıurfa’da insanlık tarihine ışık tutan en önemli arkeolojik alanlardan biri olan Karahantepe’de yürütülen çalışmalar, kazı faaliyetlerinin ötesine geçerek alanın korunması, geliştirilmesi ve ziyaretçi deneyiminin güçlendirilmesine yönelik bütüncül bir yaklaşımla ilerliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen uygulamalar hem bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmeyi hem de ören yerini daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.
Karahantepe Ören Yeri’nde yürütülen çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işi kapsamında süreç 2024 yılında başlatıldı.İhalesi 2024 yılının ekim ayında gerçekleştirilerek ardından sözleşmesi yapılan projenin uygulama çalışmaları ise halen devam ediyor.
BİLİMSEL ALTYAPI GÜÇLENDİRİLİYOR
Proje kapsamında 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Ayrıca kazı alanının korunmasına yönelik üst örtü uygulaması da proje içinde yer alıyor. Bu çalışmalarla hem arkeolojik buluntuların korunması hem de kazı faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor.
ZİYARETÇİ MERKEZİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNDE SON AŞAMA
Karahantepe Ören Yeri’ne yönelik planlanan ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerinde de sona yaklaşıldı.Söz konusu projelerin 2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanırken mevcut çalışmaların ise 2026 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor. Göbeklitepe ile birlikte tek kazı başkanlığı altında yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında sürdürülüyor.Bu kapsamda Karahantepe, bilimsel araştırmaların yanı sıra koruma ve ziyaretçi yönetimi açısından da kapsamlı bir dönüşüm sürecine hazırlanıyor.