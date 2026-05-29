×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy: “Karahantepe’yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız”

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Ve Turizm#Karahantepe#Arkeoloji
Bakan Ersoy: “Karahantepe’yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız”
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 11:30

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Karahantepe Ören Yeri’nde yürütülen “Geleceğe Miras” projesinde ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenlemesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’nin daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınacağını vurgulayarak sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Haberin Devamı

Şanlıurfa’da insanlık tarihine ışık tutan en önemli arkeolojik alanlardan biri olan Karahantepe’de yürütülen çalışmalar, kazı faaliyetlerinin ötesine geçerek alanın korunması, geliştirilmesi ve ziyaretçi deneyiminin güçlendirilmesine yönelik bütüncül bir yaklaşımla ilerliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen uygulamalar hem bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmeyi hem de ören yerini daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Bakan Ersoy: “Karahantepe’yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yürütülen çalışmalara ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2026 yılı içerisinde uygulamaya başlanacağının müjdesini verdi. Sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Ersoy, paylaşımında şunları ifade etti: “Şanlıurfa Karahantepe’de Geleceğe Miras vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.Ören Yeri çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı kapsamında; kazı ve araştırma evi, buluntu deposu ve altyapı yapılarıyla birlikte alanı koruyacak ve bilimsel çalışmaları güçlendirecek önemli bir süreci yürütüyoruz.Ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerimizi de tamamlamak üzereyiz.2026 yılı içinde uygulamaya başlayarak Karahantepe’yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız.Bu süreçte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile kazı başkanımız Prof. Dr. Sayın Necmi Karul ve ekibi başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKıyı şehirleri büyük risk altında: Sadece deniz yükselmiyor, zemin de çöküyorKıyı şehirleri büyük risk altında: Sadece deniz yükselmiyor, zemin de çöküyorHaberi görüntüle

Bakan Ersoy: “Karahantepe’yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız”
İHALE TAMAMLANDI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karahantepe Ören Yeri’nde yürütülen çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işi kapsamında süreç 2024 yılında başlatıldı.İhalesi 2024 yılının ekim ayında gerçekleştirilerek ardından sözleşmesi yapılan projenin uygulama çalışmaları ise halen devam ediyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBarajlar doldu, taşkın riski kapıda... Son 66 yılın en yüksek seviyesiBarajlar doldu, taşkın riski kapıda... Son 66 yılın en yüksek seviyesiHaberi görüntüle

BİLİMSEL ALTYAPI GÜÇLENDİRİLİYOR

Proje kapsamında 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Ayrıca kazı alanının korunmasına yönelik üst örtü uygulaması da proje içinde yer alıyor. Bu çalışmalarla hem arkeolojik buluntuların korunması hem de kazı faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor.

Bakan Ersoy: “Karahantepe’yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız”

ZİYARETÇİ MERKEZİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNDE SON AŞAMA

Karahantepe Ören Yeri’ne yönelik planlanan ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerinde de sona yaklaşıldı.Söz konusu projelerin 2026 yılı içinde uygulamaya alınması planlanırken mevcut çalışmaların ise 2026 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor. Göbeklitepe ile birlikte tek kazı başkanlığı altında yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında sürdürülüyor.Bu kapsamda Karahantepe, bilimsel araştırmaların yanı sıra koruma ve ziyaretçi yönetimi açısından da kapsamlı bir dönüşüm sürecine hazırlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kültür Ve Turizm#Karahantepe#Arkeoloji

BAKMADAN GEÇME!