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Bakan Ersoy: Kapadokya Müzesi'ne 24 milyonluk destek sağladık

#Bakan Mehmet Nuri Ersoy#Nevşehir#Kapadokya
Bakan Ersoy: Kapadokya Müzesine 24 milyonluk destek sağladık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'de bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Ersoy, ziyaretlerin ardından Nevşehir Belediyesi'nin iftar programına katıldı. Programda konuşan Ersoy, "Kapadokya müzesinde yürütülen çalışmaların tamamlanması adına yaklaşık 24 milyonluk destek sağladık" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretler için Nevşehir’e geldi. Bakan Ersoy ilk olarak turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Ardından Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savruk ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran’ı ziyaret etti. Ziyaretten sonra Derinkuyu ilçesindeki yeraltı şehrinde incelemede bulunan Bakan Ersoy, ardından ilçede düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında konuşan Ersoy, "Tarih, kültür ve tabiat özelliklerinin yanı sıra Hacı Bektaş Veli gibi bir değere sahip Nevşehir, dünya şehirleri arasında her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Nevşehir’in potansiyelinin doğru kullanılmasına önem veriyor, kültürel alanda yapılan çalışmalara da önemli katkılar sağlıyoruz. Kapadokya müzesinde yürütülen çalışmaların tamamlanması adına yaklaşık 24 milyonluk destek sağladık. Hacı Bektaş Veli Üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar sürdürüyoruz" diye konuştu.

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’TURİZM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VAR’

Turizm alanında yapılan çalışmalara değinen Bakan Ersoy, "Nevşehir'in kültürel mirasının parçası olan farklı inanç gruplarına ait eserlerle ilgili çalışmaları da destekliyoruz. Bunların yanında Nevşehir için çok daha önemli olan elbette turizm alanında yapılan çalışmalar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın turizmi stratejik bir sektör ilan etmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, yeni bir yol haritası belirleyip, turizm alanıyla ilgili olarak bazı radikal kararlar aldık. Bu değişim hamlesinin hemen ardından Türkiye’de turizm alanında rekorlar kırmaya başladık. Ülkemize gelen turist sayısı 2019 yılında 52 milyonlara gelmişti. Sadece 2019 yılında Nevşehir’i 3 milyon 834 bin kişi ziyaret etti. Fakat Covid-19 tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu süreçte sektörün en az şekilde etkilenmesi için aldığımız önlemler sayesinde sektörün ayakta kalmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

’TURİZM POTANSİYELİNİ EN ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTME GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ’

Turizm alanında gelecekte yeni bir dönemin başladığını kaydeden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

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"Hep birlikte, merkezi hükümet, yerel yönetimler, sektör temsilcileri, Nevşehir’i seven herkes el ele verip bu yeni dönemi en doğru şekilde yönetip, Nevşehir’in turizm potansiyelini en etkin şekilde yönetme gayreti içerisinde olacağız. Nevşehir dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyor. Dört mevsim turist ağırlama imkanına sahip olan bölgenin tanıtımının daha da önem vermeliyiz. Türkiye, turizm alanında yakında bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek. Bu sayede Türkiye çok büyük gelirler elde edecektir."

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#Bakan Mehmet Nuri Ersoy#Nevşehir#Kapadokya

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