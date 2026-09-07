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Bakan Ersoy ile Prof. Dr. Erhan Afyoncu’dan tarih ve kültür buluşması

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#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Prof. Dr. Erhan Afyoncu#Kültür
Bakan Ersoy ile Prof. Dr. Erhan Afyoncu’dan tarih ve kültür buluşması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 14:34

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Erhan Afyoncu’yu Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Türkiye’nin tarihî ve kültürel birikimi ile ortak hafızanın korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin köklü tarihî ve kültürel mirası, ortak hafızanın gelecek nesillere aktarılmasının önemi ve bu alanda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Tarih, kültür ve ortak hafızamız üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyor, değerli çalışmalarında başarılar diliyorum.”

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#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Prof. Dr. Erhan Afyoncu#Kültür

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